Poster of Neko no Ongaeshi / Cat’s Return
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.1
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Neko no Ongaeshi / Cat’s Return

Neko no Ongaeshi / Cat’s Return

Neko no Ongaeshi / Cat’s Return 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Japan
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 2002
Online premiere 5 May 2004
World premiere 19 July 2002
Release date
20 July 2002 Brazil
26 July 2022 Canada
4 April 2024 Czechia U
30 July 2003 France
27 May 2005 Great Britain
25 December 2002 Hong Kong I
27 May 2005 Ireland
19 July 2002 Japan
21 August 2024 Poland
8 August 2003 South Korea
24 August 2019 Sweden
29 November 2002 Taiwan
31 December 2002 USA
17 January 2025 Viet Nam
MPAA G
Worldwide Gross $54,665,583
Production Hakuhodo, Mitsubishi, Nippon Television Network (NTV)
Also known as
Neko no ongaeshi, The Cat Returns, El regreso del gato, O Reino dos Gatos, Bazgasht-e Gorbe, Boзвращение кота, Das Königreich der Katzen, El retorno del gato, Haru en el reino de los gatos, Katino sugrižimas, Katteprinsen, Katternas rike, Kedinin Dönüşü, Kissojen valtakunta, Království koček, Kráľovstvo mačiek, La Haru al regne dels gats, La ricompensa del gatto, Le Royaume des chats, Loài Mèo Trả Ơn, Macskák királysága, Narzeczona dla kota, O gatos epistrefei, Regatul pisicilor, Ο γάτος επιστρέφει, Котяча вдячність, Краљевство мачака, 猫の恩返し, 猫的报恩, 貓之報恩, 貓的報恩
Director
Hiroyuki Morita
Cast
Chizuru Ikewaki
Yoshihiko Hakamada
Aki Maeda
Takayuki Yamada
Hitomi Satô
Cast and Crew
Cartoon rating

7.3
Rate 12 votes
7.1 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

ghg04197 30 October 2024, 15:00
Смутно помнила его из детства смотрела ещ> на кассете/ Волшебные воспоминания
Stills
