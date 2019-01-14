Menu
Kinoafisha Films Forbidden Games

Forbidden Games

Jeux Interdits 18+
Country France
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1952
World premiere 7 December 1952
Release date
13 January 1954 Argentina
1 February 1954 Austria 12
16 September 1953 Denmark
15 October 1954 Finland
23 July 2014 France
21 July 1953 Germany
5 October 2023 Greece
6 September 1953 Japan G
20 May 1953 Portugal
26 September 1992 South Korea 12
8 February 1954 Sweden
7 December 1952 USA
Worldwide Gross $33,897
Production Silver Films, Filmax
Also known as
Jeux interdits, Juegos prohibidos, Forbidden Games, The Secret Game, Verbotene Spiele, Zabranjene igre, Förbjuden lek, Zakázané hry, Apigorevmena paihnidia, Brincadeiras Proibidas, Brinquedo Proibido, Croix en Bois, Croix en Fer, Draudžiami žaidimai, Forbudt lek, Forbudte lege, Giochi proibiti, Jocs prohibits, Jocuri interzise, Kielletyt leikit, Tiltott játékok, Verboden spelen, Yasak Oyunlar, Zakazane zabawy, Απαγορευμένα παιχνίδια, Заборонені ігри, Запрещённые игры, 偷十字架的小孩, 无情战火有情天, 禁じられた遊び, 禁忌的游戏, 禁忌的遊戲, 禁止的游戏
Director
René Clément
René Clément
Cast
Georges Poujouly
Brigitte Fossey
Cast and Crew
Film rating

8.2
Rate 13 votes
8 IMDb
Film Reviews

dnipro19 14 January 2019, 18:43
"Вторая мировая война. Родители Полетт,5, погибают при воздушном налёте, и её с неохотой берёт на воспитание крестьянская семья. Полетт заводит… Read more…
