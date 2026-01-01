Menu
Kinoafisha Films City of God City of God Awards

Awards and nominations of City of God 2002

Academy Awards, USA 2004 Academy Awards, USA 2004
Best Achievement in Film Editing
Nominee
 Best Achievement in Cinematography
Nominee
 Best Adapted Screenplay
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
Golden Globes, USA 2003 Golden Globes, USA 2003
Best Foreign Film
Nominee
BAFTA Awards 2003 BAFTA Awards 2003
Best Editing
Winner
Best Film Not in the English Language
Nominee
Toronto International Film Festival 2002 Toronto International Film Festival 2002
Visions Award - Special Citation
Winner
