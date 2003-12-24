|4 March 2004
|Russia
|12+
|8 January 2004
|Australia
|4 March 2004
|Belarus
|25 March 2004
|Brazil
|L
|2 April 2004
|Bulgaria
|24 December 2003
|Canada
|29 April 2004
|Czechia
|U
|14 April 2004
|France
|25 March 2004
|Germany
|13 February 2004
|Great Britain
|19 March 2004
|Greece
|19 March 2004
|Italy
|4 March 2004
|Kazakhstan
|15 April 2004
|Netherlands
|27 April 2004
|Portugal
|24 December 2003
|Romania
|12
|13 February 2004
|South Korea
|전체관람가
|20 February 2004
|Spain
|2 April 2004
|Sweden
|25 December 2003
|USA
|4 March 2004
|Ukraine
The sequence in which the twins emptied a whole bag of dog food wasn't in the script — they improvised it on the spot.