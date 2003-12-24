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Poster of Cheaper by the Dozen
6.4
Kinoafisha Films Cheaper by the Dozen
6.4

Cheaper by the Dozen

, 2003
Cheaper by the Dozen
USA / Drama, Comedy / 18+
Poster of Cheaper by the Dozen
6.4

Synopsis

With his wife doing a book tour, a father of twelve must handle a new job and his unstable brood.

Cast

Steve Martin
Steve Martin
Tom Baker
Bonnie Hunt
Bonnie Hunt
Kate Baker
Tom Welling
Tom Welling
Charlie Baker
Piper Perabo
Piper Perabo
Nora Baker
Hilary Duff
Hilary Duff
Lorraine Baker
Ashton Kutcher
Ashton Kutcher
Jared Padalecki
Jared Padalecki
Kevin Schmidt
Henry Baker
Alyson Stoner
Sarah Baker
Jacob Smith
Jake Baker
Liliana Mumy
Jessica Baker
Morgan York
Kim Baker
Director Shawn Levy
Writer Sam Harper, Frank B. Gilbreth Jr., Ernestine Gilbreth Carey, Craig Titley
Composer Christophe Beck
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2003
Online premiere 13 February 2004
World premiere 24 December 2003
Release date
4 March 2004 Russia 12+
8 January 2004 Australia
4 March 2004 Belarus
25 March 2004 Brazil L
2 April 2004 Bulgaria
24 December 2003 Canada
29 April 2004 Czechia U
14 April 2004 France
25 March 2004 Germany
13 February 2004 Great Britain
19 March 2004 Greece
19 March 2004 Italy
4 March 2004 Kazakhstan
15 April 2004 Netherlands
27 April 2004 Portugal
24 December 2003 Romania 12
13 February 2004 South Korea 전체관람가
20 February 2004 Spain
2 April 2004 Sweden
25 December 2003 USA
4 March 2004 Ukraine
MPAA PG
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $190,538,630
Production Twentieth Century Fox, Robert Simonds Productions
Also known as
Cheaper by the Dozen, Más barato por docena, Im Dutzend billiger, Popust na količinu, Što više to bolje, Telashe me duzinë, 12人のパパ, À Dúzia é Mais Barato, Cu duzina e mai ieftin!, Det vilde dusin, Doce en casa, Doze é Demais, Ducis ir lētāk, Dusinet fullt, Dussinet fullt, Dvanáct do tuctu, Dvanásť do tucta, Fałszywa dwunastka, Fullt hus, Količinski popust, Mia douzina belades, Moins cher la douzaine, Nhà Có Một Tá Con, Seltsis segasem, Sürüsüne bereket, Treize à la douzaine, Tucatjával olcsóbb, Una scatenata dozzina, Urmu pigiau, Villi tusina, Μια ντουζίνα μπελάδες, Деца на килограм, Најлесно е со дузина, Оптом дешевле, Оптом дешевше, Што више то боље/Što više to bolje, 十二生笑, 12 במחיר אחד, שתיים עשרה במחיר אחד, 열두 명의 웬수들 1, Гуртом дешевше, 13 à la douzaine, Im Dutzend billiger - Chaos hoch 12

Film rating

6.4
Rate 10 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 8 February 2022
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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