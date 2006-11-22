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Poster of Deck the Halls
6.0
Kinoafisha Films Deck the Halls
6.0

Deck the Halls

, 2006
Deck the Halls
USA / Comedy, Family / 18+
Poster of Deck the Halls
6.0

Synopsis

Two neighbors have it out after one of them decorates his house for the holidays so brightly that it can be seen from space.

Cast

Danny DeVito
Danny DeVito
Buddy Hall
Matthew Broderick
Matthew Broderick
Steve Finch
Kristin Davis
Kristin Davis
Kelly Finch
Kristin Chenoweth
Kristin Chenoweth
Tia Hall
Sabrina Aldridge
Emily Hall
Kelly Aldridge
Ashley Hall
Jorge Garcia
Jorge Garcia
Wallace
Ryan Devlin
Jill Morrison
Lochlyn Munro
Lochlyn Munro
David Stuart
Dylan Blue
Carter Finch
Director John Whitesell
Writer Matt Corman, Chris Ord, Don Rhymer
Composer George S. Clinton
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2006
Online premiere 30 November 2006
World premiere 22 November 2006
Release date
23 November 2006 Russia
23 November 2006 Australia
23 November 2006 Belarus
30 May 2007 France
15 November 2007 Germany
1 December 2006 Great Britain
1 December 2006 Ireland PG
23 November 2006 Kazakhstan
22 November 2006 Romania 12
1 December 2006 Sweden
22 November 2006 USA
23 November 2006 Ukraine
MPAA PG
Budget $51,000,000
Worldwide Gross $47,232,776
Production Regency Enterprises, Corduroy Films, All Lit Up Productions
Also known as
Deck the Halls, Una navidad muy prendida, À vos marques, prêts, décorez!, All Lit Up, Bitka za bozic, Bitka za Božić, Blendende Weihnachten, Blendende Weihnachten - ...mein Nachbar ist nicht der Hellste, Budiž světlo, Conciati per le feste, Craciun cu scântei, En lysande jul, En lyslevende jul, Gã Hàng Xóm Chết Tiệt, Hristougenna stin priza, Kiskarácsony mindenáron, Lampiņu drudzis, Loistavat naapurit, Milijonas sventiniu lempuciu, Um Natal Brilhante, Um Vizinho a Apagar, Un vecino con pocas luces, Voisin contre voisin, Wesołych Świąt, Χριστούγεννα στην πρίζα, Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещён, Космическа Коледа, Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонено, ライトアップ！　イルミネーション大戦争, 天生聖誕狂

Film rating

6.0
Rate 10 votes
5.1 IMDb
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Best Comedies 
Updated 25 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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