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Poster of Big Fat Liar
5.8
Kinoafisha Films Big Fat Liar
5.8

Big Fat Liar

, 2002
Big Fat Liar
USA / Comedy, Adventure, Family / 18+
Poster of Big Fat Liar
5.8

Cast

Paul Giamatti
Paul Giamatti
Marty Wolf
Amanda Bynes
Amanda Bynes
Kaylee
Amanda Detmer
Monty Kirkham
Frankie Muniz
Jason Shepherd
Donald Faison
Donald Faison
Frank Jackson
Sandra Oh
Sandra Oh
Phyllis Caldwell
Russell Hornsby
Russell Hornsby
Marcus Duncan
Michael Bryan French
Harry Shepherd
Christine Tucci
Carol Shepherd
Lee Majors
Vince
Director Shawn Levy
Writer Dan Schneider, Brian Robbins
Composer Christophe Beck
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2002
Online premiere 28 June 2002
World premiere 8 February 2002
Release date
11 July 2002 Australia
22 March 2002 Brazil
29 May 2002 Germany
28 November 2003 South Korea All
8 February 2002 USA
MPAA PG
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $52,970,014
Production Tollin/Robbins Productions, Mediastream Zweite Film GmbH & Co. Productions KG, Universal Pictures
Also known as
Big Fat Liar, Gordo mentiroso, Méchant menteur, O Grande Mentiroso, 大謊言家, Big Fat Liar - valehtelija, Big Fat Liar (Gordo mentiroso), Big Fat Liar: Den store løgnhals, Kłamstwo ma krótkie nogi, Lost and Found, Lügen haben kurze beine, Melagių melagis, Minden hájjal megkent hazug, Pay or Play, Poly hontros pseftis, Seni Koca Yalancı, Shepherd vs. Wolf, Veliki debeli lažljivac, Veliki lažov, Vua Nói Dối, Πολύ χοντρός ψεύτης, Большой толстый лгун, Великий товстий брехун, Голям тлъст лъжец, ビッグ・ライアー, 大谎言家, Velký tlustý lhář, Велики дебели лажов, velky tlusty lhar

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Jaleel White Wolf, how many times have I told you not to call me Urkel! My name is Jaleel White. Urkel was a charecter I played when I was a child.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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