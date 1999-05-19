Menu
Poster of The Virgin Suicides
7.5
The Virgin Suicides

The Virgin Suicides

The Virgin Suicides 18+
Synopsis

A group of male friends become obsessed with five mysterious sisters who are sheltered by their strict, religious parents in suburban Detroit in the mid-1970s.
Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1999
Online premiere 22 April 2000
World premiere 19 May 1999
Release date
19 May 1999 Russia Централ Партнершип 16+
10 August 2000 Australia
2 June 2000 Brazil
4 May 2000 Canada
27 October 2000 Finland
27 September 2000 France
16 November 2000 Germany
19 May 2000 Great Britain
27 July 2001 Iceland
19 May 2000 Ireland
15 September 2000 Italy 14+
19 May 1999 Kazakhstan
9 September 2024 Lithuania N13
21 September 2000 Netherlands
16 June 2000 Portugal
5 May 2000 Spain
15 September 2000 Sweden
30 December 2000 Taiwan
31 December 1999 Turkey
21 April 2000 USA
19 May 1999 Ukraine
MPAA R
Budget $9,000,000
Worldwide Gross $10,414,053
Production American Zoetrope, Eternity Pictures, Muse Productions
Also known as
The Virgin Suicides, Virgin Suicides, Vírgenes suicidas, As Virgens Suicidas, Las vírgenes suicidas, Aftoheires parthenoi, Cri ultime, Das Geheimnis ihres Todes, Deviski samomori, Il giardino delle vergini suicide, Jaunavu pašnāvības, Jaunosios savižudės, Les verges suïcides, Masumiyetin İntiharı, Öngyilkos szüzek, Przekleństwa niewinności, Samoubojstva u mladosti, Samoubojstvo nevinih, Sinuciderea fecioarelor, Smrt panen, Sofia Coppola's the Virgin Suicides, Süütud enesetapud, The Lisbon Sisters, The Virgin Suicides - Verlorene Jugend, Trinh Nữ Tự Sát, Virgin Suicides - Kauniina kuolleet, Αυτόχειρες παρθένοι, Девственницы-самоубийцы, Незаймані самогубці, Обречени да умрат, Самоубиство девица, Смрт недужних, ヴァージン・スーサイズ, 处女之死, 处女自杀, 女生向前走, 少女的美丽与哀愁, 折翼天使, 死亡日記, 死亡日记
Director
Sofia Coppola
Cast
James Woods
Kirsten Dunst
Josh Hartnett
Scott Glenn
Danny DeVito
Cast and Crew
7.5
7.2 IMDb
Quotes
Doctor What are you doing here, honey? You're not even old enough to know how bad life gets.
Cecilia Obviously, Doctor, you've never been a 13-year-old girl.
Listen to the
soundtrack The Virgin Suicides
Stills
