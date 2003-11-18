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Poster of Bad Santa
6.9
Bad Santa - Trailer
Kinoafisha Films Bad Santa
6.9

Bad Santa

, 2003
Bad Santa
USA / Crime, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Bad Santa
6.9
Bad Santa - Trailer
Bad Santa  Trailer

Cast

Billy Bob Thornton
Billy Bob Thornton
Willie
Bernie Mac
Bernie Mac
Gin
Lauren Graham
Lauren Graham
Sue
John Ritter
Bob Chipeska
Tony Cox
Tony Cox
Marcus
Brett Kelly
Brett Kelly
The Kid
Lauren Tom
Lauren Tom
Lois
Ajay Naidu
Hindustani Troublemaker
Lorna Scott
Milwaukee Mother
Harrison Bieker
Milwaukee Boy
Director Terry Zwigoff
Writer Glenn Ficarra, John Requa
Composer David Kitay
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2003
Online premiere 25 November 2004
World premiere 18 November 2003
Release date
9 December 2004 Russia 16+
17 March 2004 Australia
9 December 2004 Belarus
28 November 2003 Canada
26 November 2003 Denmark 15
5 November 2004 Finland
18 November 2004 Germany
4 November 2004 Great Britain
10 December 2004 Greece
5 November 2004 Ireland
19 November 2004 Italy
9 December 2004 Kazakhstan
25 November 2004 Netherlands
12 November 2004 Norway
26 November 2003 USA
9 December 2004 Ukraine
MPAA R
Budget $23,000,000
Worldwide Gross $76,490,995
Production Columbia Pictures, Dimension Films, Triptych Pictures
Also known as
Bad Santa, Un santa no tan santo, Bad Santa: Director's Cut, Bad Santa: Unseen, Badder Santa: The Unrated Verson, Babbo bastardo, Bad Santa - O anti-pai natal, Bad Santa: Extended Version, Bad Santa: The Uncensored Version, Badder Santa, Blogasis Santa, Ļaunais Santaklauss, Méchant père noël, Mosul cel rau, Nevaljali deda mraz, O ai-Vasilis einai sketi lera, O ai-Vasilis einai... lera, Ông Già Noel Xấu Tính, Paha pukki, Papai Noel às Avessas, Pokvarjeni božiček, Santa Claus is... Dirt, Santa je úchyl, Tapló télapó, Vastik vana, Yeni yıl soygunu, Zločesti djed mraz, Zły mikołaj, Ο αϊ-Βασίλης είναι σκέτη λέρα, Ο αϊ-Βασίλης είναι... λέρα, Дрэнны Санта, Лошият Дядо Коледа, Плохой Санта, Поганий Санта, 나쁜 산타, バッドサンタ, 聖誕壞公公, Bad Santa (Director's Cut), Plohoj.Santa, Bad Santa 1

Film rating

6.9
Rate 13 votes
7 IMDb
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Best Comedies 
Updated 16 December 2024

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Bad Santa Trailer
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Quotes

[Willie has just passed out]
Gin Look here, get himy outta here and I'll go smooth things over with Chipeska, Tell him it was food poisoning or something.
Marcus What do you mean, get him outta here?
Gin Take him to the car.
Marcus In case you didn't notice I'm a motherfucking dwarf, so unless you got a forklift handy, maybe you should lend a hand hmm?
Gin That figures. You want all kind of set-asides. Special treatment 'cause you're handicapped. You're all the same.
Marcus Special treatment? I'm 3-foot-fucking-tall you asshole! It's a matter of physics. Draw me a sketch of how I get him to the car, huh?
Gin Bitch, Bitch, Bitch!
Marcus Sketch it up, you fucking moron. Fucking Leonardo da Vinci.
Gin What'd you call me thigh-high?
Marcus I called you a fucking guinea homo from the 15th-fucking-century, you dickhead!
Gin I could stick you up my ass, small fry.
Marcus Yeah? You sure it ain't too sore from last night?
Gin You got some lip on you midget.
Marcus Yeah? Well these lips were on your wife's pussy last night. Why don't you dust that thing off once in a while? Asshole!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

Billy Bob Thornton has said he was genuinely intoxicated during parts of the filming. In the escalator fall sequence he actually lost consciousness after drinking 3 glasses of red wine for breakfast, followed by vodkas, cranberry juice and a few Bud Light beers.

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