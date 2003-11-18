|9 December 2004
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|17 March 2004
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|28 November 2003
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|Ukraine
Billy Bob Thornton has said he was genuinely intoxicated during parts of the filming. In the escalator fall sequence he actually lost consciousness after drinking 3 glasses of red wine for breakfast, followed by vodkas, cranberry juice and a few Bud Light beers.