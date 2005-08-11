Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Four Brothers
7.0
Kinoafisha Films Four Brothers
7.0

Four Brothers

, 2005
Four Brothers
USA / Action, Drama, Crime / 18+
Poster of Four Brothers
7.0

Cast

Mark Wahlberg
Mark Wahlberg
Bobby Mercer
Andr&#233; Benjamin
André Benjamin
Jeremiah Mercer
Garrett Hedlund
Garrett Hedlund
Jack Mercer
Josh Charles
Josh Charles
Detective Fowler
Sofia Vergara
Sofia Vergara
Sofi
Taraji P. Henson
Taraji P. Henson
Camille Mercer
David Sparrow
Kenneth Welsh
Kenneth Welsh
Chiwetel Ejiofor
Chiwetel Ejiofor
Victor Sweet
Fionnula Flanagan
Fionnula Flanagan
Evelyn Mercer
Terrence Howard
Terrence Howard
Lt. Green
Tyrese Gibson
Tyrese Gibson
Angel Mercer
Director John Singleton
Writer David Elliot, Paul Lovett
Composer David Arnold
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2005
Online premiere 22 September 2005
World premiere 11 August 2005
Release date
22 September 2005 Russia UPI 16+
6 September 2005 Australia
22 September 2005 Belarus
11 August 2005 Brazil
11 August 2005 Canada
5 October 2005 France
10 November 2005 Germany
29 September 2005 Great Britain
17 November 2005 Greece
22 September 2005 Kazakhstan
13 October 2005 Netherlands
13 October 2005 Portugal
11 August 2005 Romania 15
14 October 2005 South Korea 18
16 September 2005 Spain
11 August 2005 USA
22 September 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $92,374,674
Production Paramount Pictures, Di Bonaventura Pictures, Four Brothers Films
Also known as
Four Brothers, Quatre frères, Četiri brata, Cuatro hermanos, Quatro Irmãos, Кровь за кровь, 4 bratje, Bốn Anh Em, Broliai, Četri brāļi, Chahar Baradar, Čtyři bratři, Czterej bracia, Dört kardeş, Four Brothers - Quattro fratelli, Négy tesó, Neli venda, Otkhi dzma, Patru fraţi, Štyria bratia, Vier Brüder, Οι τέσσερεις αδελφοί, Кров за кров, Чeтирима братя, フォー・ブラザーズ　狼たちの誓い, 血盟兄弟, أربعة إخوة, フォー・ブラザーズ／狼たちの誓い：2005

Film rating

7.0
Rate 12 votes
6.8 IMDb
Updated 11 June 2024
Listen to the
soundtrack Four Brothers

Quotes

Bobby [imitating a teenage girl] The popos is here! Ya'll better run, man, these white cops are crazy! They killed Cornbread! They killed him - he didn't do nothin'!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Four Brothers

Shaft
Shaft Drama, Thriller, Action, Crime
2000, Germany / USA
6.0
Pain & Gain
Pain & Gain Drama, Action, Comedy
2013, USA
6.0
The Italian Job
The Italian Job Drama, Adventure, Crime, Action
2003, USA / France / Great Britain
7.0
2 Guns
2 Guns Drama, Crime, Action, Thriller
2013, USA
7.0
White Boy Rick
White Boy Rick Crime, Drama
2018, USA
6.0
The Gambler
The Gambler Thriller, Crime, Drama
2014, USA
6.0
The Equalizer
The Equalizer Thriller, Crime, Action
2014, USA
7.0
Lone Survivor
Lone Survivor Action, Thriller, War, Drama
2013, USA
7.0
Broken City
Broken City Drama, Thriller, Crime
2013, USA
6.0
Contraband
Contraband Thriller
2012, USA / Great Britain
6.0
Safe House
Safe House Thriller, Horror, Action
2012, USA
7.0
The Book of Eli
The Book of Eli Western, Adventure, Drama, Action
2010, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more