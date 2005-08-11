ProductionParamount Pictures, Di Bonaventura Pictures, Four Brothers Films
Also known as
Four Brothers, Quatre frères, Četiri brata, Cuatro hermanos, Quatro Irmãos, Кровь за кровь, 4 bratje, Bốn Anh Em, Broliai, Četri brāļi, Chahar Baradar, Čtyři bratři, Czterej bracia, Dört kardeş, Four Brothers - Quattro fratelli, Négy tesó, Neli venda, Otkhi dzma, Patru fraţi, Štyria bratia, Vier Brüder, Οι τέσσερεις αδελφοί, Кров за кров, Чeтирима братя, フォー・ブラザーズ 狼たちの誓い, 血盟兄弟, أربعة إخوة, フォー・ブラザーズ／狼たちの誓い：2005