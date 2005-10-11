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Poster of Bal-Can-Can
6.1
Kinoafisha Films Bal-Can-Can
6.1

Bal-Can-Can

, 2005
Bal-Can-Can
Italy, North Macedonia, Great Britain / Comedy, Adventure, Crime, War, Drama / 18+
Poster of Bal-Can-Can
6.1

Cast

Vlado Jovanovski
Trendafil Karanfilov
Adolfo Margiotta
Santino Genovese
Zvezdana Angelovska
Ruza Karanfilova
Branko Đurić
Sefket Ramadani
Antonella Maria Troise
Lara
Toni Mihajlovski
Dzango Sapun
Emil Ruben
Dr. Safarafov
Nikola Kojo
Seka Sablić
Zumbula
Miodrag Krivokapić
Veselin Kabadajic
Petre Arsovski
The Gravedigger
Director Darko Mitrevski
Writer Darko Mitrevski
Composer Kiril Dzajkovski
Cast and Crew

Film details

Country Italy / North Macedonia / Great Britain
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2005
World premiere 11 October 2005
Release date
1 December 2005 Russia Русский репортаж 12+
11 October 2005 Croatia
24 August 2006 Finland
4 May 2008 Great Britain
1 December 2005 Kazakhstan
31 May 2007 Poland
12 December 2005 USA
1 December 2005 Ukraine
Budget €1,100,000
Worldwide Gross $10,932
Production Partysans Film, Veradia Film, Minerva Pictures
Also known as
Bal-Kan-Kan, Bal-Can-Can, Бал-Кан-Кан, Balkán-kán, Bir balkan komedisi, Балканкан, Balcancan, Balkankan

Film rating

6.1
Rate 10 votes
7.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 25 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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