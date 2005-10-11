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Mirage Drama
2004, North Macedonia
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Kaymak Comedy, Drama, Romantic
2022, Bulgaria / Croatia / Denmark / North Macedonia / Netherlands / Great Britain
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The Wounds War, Comedy, Drama
1998, Germany / Yugoslavia
8.0
Cabaret Balkan Drama
1998, France / Greece / Yugoslavia / Turkey / North Macedonia
7.0
Before the Rain Drama, Romantic, War
1994, Great Britain / North Macedonia / France
7.0
The Parade Comedy, Drama
2011, Slovenia / North Macedonia / Croatia / Serbia / Montenegro
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Twice Born Drama
2012, Italy / Spain / Croatia
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No Man's Land War, Comedy, Drama
2001, France / Great Britain / Italy / Bosnia and Herzegovina / Slovenia / Belgium
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