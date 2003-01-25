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Poster of Gololyod
4.5
Kinoafisha Films Gololyod
4.5

Gololyod

, 2002
Gololyod
Russia / Comedy, Drama / 18+
Poster of Gololyod
4.5

Cast

Viktoriya Tolstoganova
Viktoriya Tolstoganova
Ona
Konstantin Yushkevich
Konstantin Yushkevich
Lyubovnik
Ilya Shakunov
Ilya Shakunov
On
Maksim Kurochkin
Kostya
Olga Glushko
Tanya
Sergei Ivanov
Seryozha
Natasha Fenkina
Natasha Fenkina
Aleksandr Lyrchikov
Maks
Egor Pazenko
Egor Pazenko
Byvshiy muzh
Dmitry Prokofyev
Artyom Smola
Kirill Gratsinskiy
Director Mikhail Brashinskiy
Writer Konstantin Murzenko, Mikhail Brashinskiy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 10 minutes
Production year 2002
World premiere 25 January 2003
Release date
6 February 2003 Russia Роскинопрокат 16+
6 February 2003 Kazakhstan
6 February 2003 Ukraine
Production Art Pictures Group, Non-Stop Productions, Slovo
Also known as
Gololyod, Black Ice, Gołoledź, Гололёд, 黑冰, Gololedz

Film rating

4.5
Rate 12 votes
4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
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