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Poster of Diamonds of the Night
7.5
Kinoafisha Films Diamonds of the Night
7.5

Diamonds of the Night

, 1964
Démanty noci
Czechoslovakia / Comedy / 18+
Poster of Diamonds of the Night
7.5

Cast

Ladislav Jánsky
První
Antonín Kumbera
Druhý
Ilse Bischofova
Zena
Jan Říha
Starý muz
Ivan Asic
Starý muz
August Bischof
Starý muz
Josef Koggel
Starý muz
Oscar Miller
Starý muz
Anton Schich
Starý muz
Rudolf Stolle
Starý muz
Director Jan Němec
Writer Arnost Lustig, Jan Němec
Composer Vlastimil Hála, Jan Rychlík
Cast and Crew

Film details

Country Czechoslovakia
Runtime 1 hour 3 minutes
Production year 1964
World premiere 4 July 1964
Release date
15 September 1965 Argentina
25 September 1964 Czechia
25 September 1964 Czechoslovakia
11 November 1966 Finland
16 March 1966 France
11 January 1991 Hungary
14 September 1968 Japan
27 December 1965 Sweden
14 March 1968 USA
Production Ceskoslovenský Filmexport
Also known as
Démanty noci, Diamonds of the Night, Nattens diamanter, Az éjszaka gyémántjai, Diamantele nopţii, Diamanten der Nacht, Diamantes de la noche, Diamantes en la noche, Diamenty nocy, I diamanti della notte, Les Diamants de la nuit, Noites de Diamantes, Yön timantit, Διαμάντια της νύχτας, Алмазы ночи, 夜のダイヤモンド, 夜之钻, 夜之鑽, 밤의 다이아몬드, Öö teemandid, Diamanty noci, الماس‌های شب

Film rating

7.5
Rate 12 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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