Poster of Funny Games U.S.
Poster of Funny Games U.S.
6.7 IMDb Rating: 6.5
2 posters
Kinoafisha Films Funny Games U.S.

Funny Games U.S.

Funny Games U.S. 18+
Funny Games U.S. - trailer
Funny Games U.S.  trailer
Country Great Britain / USA / France
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2007
Online premiere 20 December 2008
World premiere 20 October 2007
3 July 2008 Russia CP Classic
11 September 2008 Australia
3 July 2008 Belarus
5 September 2008 Estonia
23 April 2008 France
29 May 2008 Germany
4 April 2008 Great Britain 18
27 March 2008 Greece
4 April 2008 Ireland
11 July 2008 Italy
3 July 2008 Kazakhstan
30 October 2008 Slovakia
8 October 2009 South Korea 18
3 July 2008 Ukraine
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $7,948,284
Production Celluloid Dreams, Halcyon Pictures, Tartan Films
Funny Games, Funny Games U.S., Juegos sádicos, Brincadeiras Perigosas, Čudne igre, Dīvainās spēles, Drôles de jeux, Funny Game U.S.A., Funny Games - Possiamo iniziare?, Funny Games US, Jocuri stranii, Juegos macabros, Krute igre, Ölümcül Oyunlar, Pakvaišę žaidimai, Trò Chơi Thảm Sát, Violência Gratuita, Забавні ігри, Забавные игры, ファニーゲームU.S.A., 大劊人心
Michael Haneke
Michael Haneke
Naomi Watts
Naomi Watts
Michael Pitt
Michael Pitt
Brady Corbet
Brady Corbet
Similar films for Funny Games U.S.
Knock Knock 5.4
Knock Knock (2015)
The Purge 6.4
The Purge (2013)
The Strangers: Chapter 1 5.8
The Strangers: Chapter 1 (2024)
Cuckoo 6.1
Cuckoo (2024)
Clawfoot 6.4
Clawfoot (2023)
Funny Games 7.2
Funny Games (1997)
Caché 6.1
Caché (2005)
The House That Jack Built 6.9
The House That Jack Built (2018)
Happy End 6.8
Happy End (2017)
Amour 7.4
Amour (2012)
We Need to Talk About Kevin 7.5
We Need to Talk About Kevin (2011)
The White Ribbon 7.7
The White Ribbon (2009)

Film rating

6.7
Rate 13 votes
6.5 IMDb
Stills
