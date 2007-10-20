Funny Games U.S.
Funny Games U.S.
18+
Country
Great Britain / USA / France
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2007
Online premiere
20 December 2008
World premiere
20 October 2007
Release date
|3 July 2008
|Russia
| CP Classic
|
|11 September 2008
|Australia
|
|
|3 July 2008
|Belarus
|
|
|5 September 2008
|Estonia
|
|
|23 April 2008
|France
|
|
|29 May 2008
|Germany
|
|
|4 April 2008
|Great Britain
|
|18
|27 March 2008
|Greece
|
|
|4 April 2008
|Ireland
|
|
|11 July 2008
|Italy
|
|
|3 July 2008
|Kazakhstan
|
|
|30 October 2008
|Slovakia
|
|
|8 October 2009
|South Korea
|
|18
|3 July 2008
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$15,000,000
Worldwide Gross
$7,948,284
Production
Celluloid Dreams, Halcyon Pictures, Tartan Films
Also known as
Funny Games, Funny Games U.S., Juegos sádicos, Brincadeiras Perigosas, Čudne igre, Dīvainās spēles, Drôles de jeux, Funny Game U.S.A., Funny Games - Possiamo iniziare?, Funny Games US, Jocuri stranii, Juegos macabros, Krute igre, Ölümcül Oyunlar, Pakvaišę žaidimai, Trò Chơi Thảm Sát, Violência Gratuita, Забавні ігри, Забавные игры, ファニーゲームU.S.A., 大劊人心