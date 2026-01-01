Similar films for Scissors
Where Sleeping Dogs Lie Thriller
1991, USA
4.0
Cold Steel Action, Thriller
1987, USA
4.0
Diabolique Thriller, Crime
1996, USA
5.0
Sliver Thriller, Crime
1993, USA
5.0
Gloria Crime, Thriller, Drama
1999, USA
5.0
Guilty as Sin Drama, Thriller, Crime
1993, USA
5.0
Blood and Sand Romantic, Drama
1989, Spain / USA
5.0
Tears In The Rain Drama, Romantic
1988, Great Britain
5.0
Beyond the Reach Thriller
2014, USA
5.0
Above the Law Action, Drama, Thriller, Crime
1988, USA / Hong Kong
6.0
Basic Instinct 2 Thriller, Crime
2006, Germany / Great Britain / USA / Spain
5.0
Basic Instinct Drama, Thriller
1992, USA / France
6.0