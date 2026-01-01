Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Scissors
6.0
Kinoafisha Films Scissors
6.0

Scissors

, 1991
Scissors
USA / Thriller / 18+
Poster of Scissors
6.0

Cast

Sharon Stone
Sharon Stone
Angela Anderson
Michelle Phillips
Michelle Phillips
Ann Carter
Ronny Cox
Dr. Stephan Carter
Vicki Frederick
Nancy Leahy
Steve Railsback
Cole Morgan
Larry Moss
Mr. Kramer
Austin Kelly
Folger
Albert Popwell
Officer
Jesse Garcia
Counterman
Will Leskin
Billy
Director Frank De Felitta
Writer Joyce Selznick, Frank De Felitta
Composer Alfi Kabiljo
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1991
Online premiere 22 March 1991
World premiere 22 March 1991
Release date
22 March 1991 Russia 16+
22 March 1991 France 16
22 March 1991 Kazakhstan
12 December 1992 South Korea 19
22 March 1991 USA
22 March 1991 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $2,368
Production DDM Film Corporation
Also known as
Scissors, Fenêtre sur crime, Al filo del abismo, Enigmas do Passado, Fångad i en mardröm, Final Instinct, Íntima obsesión, Makas, Makaze, Névrose, Nożyczki, O Enigma do Passado, Ollók, Sakset, Scissors - Forbici, Secretos íntimos, Škare, Tijeras, Violada e Perseguida, Žirkles, Εφιαλτική παγίδα, Ножици, Ножиці, Ножницы, 艳影

Film rating

6.0
Rate 10 votes
5.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Scissors

Where Sleeping Dogs Lie
Where Sleeping Dogs Lie Thriller
1991, USA
4.0
Cold Steel
Cold Steel Action, Thriller
1987, USA
4.0
Diabolique
Diabolique Thriller, Crime
1996, USA
5.0
Sliver
Sliver Thriller, Crime
1993, USA
5.0
Gloria
Gloria Crime, Thriller, Drama
1999, USA
5.0
Guilty as Sin
Guilty as Sin Drama, Thriller, Crime
1993, USA
5.0
Blood and Sand
Blood and Sand Romantic, Drama
1989, Spain / USA
5.0
Tears In The Rain
Tears In The Rain Drama, Romantic
1988, Great Britain
5.0
Beyond the Reach
Beyond the Reach Thriller
2014, USA
5.0
Above the Law
Above the Law Action, Drama, Thriller, Crime
1988, USA / Hong Kong
6.0
Basic Instinct 2
Basic Instinct 2 Thriller, Crime
2006, Germany / Great Britain / USA / Spain
5.0
Basic Instinct
Basic Instinct Drama, Thriller
1992, USA / France
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more