6.0 IMDb Rating: 6
3 posters
Stuart Little 18+
The Little family adopt a charming young mouse named Stuart, but the family cat wants rid of him.
Country USA
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 1999
Online premiere 16 March 2000
World premiere 5 December 1999
Release date
5 December 1999 Russia 6+
6 April 2000 Australia
14 January 2000 Brazil
30 March 2000 Czechia U
12 April 2000 France
20 April 2000 Germany
21 July 2000 Great Britain
10 March 2000 Greece
30 June 2000 Ireland
7 April 2000 Italy
5 December 1999 Kazakhstan
14 January 2000 Lithuania
13 April 2000 Netherlands
3 March 2000 Portugal
21 April 2009 Romania
8 January 2000 South Korea All
23 June 2000 Spain
18 February 2000 Sweden 7
17 December 1999 USA
5 December 1999 Ukraine
MPAA PG
Budget $133,000,000
Worldwide Gross $300,135,367
Production Columbia Pictures, Franklin/Waterman Productions, Global Medien KG
Also known as
Stuart Little, Stuart Little, un ratón en la familia, O Pequeno Stuart Little, Stuart Little un ratón en la familia, Styuart Littl, Стюарт Литтл, Chú Chuột Siêu Quậy, Hiireke nimega Stuart Little, Küçük Kardeşim, Mazais Stjuarts, Misek Stuart Little, Myšák Stuart Little, Myšiak Stuart Little, Peliukas Stiuartas Litlis, Petit Stuart, Soricelul familiei, Stuart Little - Pieni suuri hiiri, Stuart Little - Un topolino in gamba, Stuart Little, kisegér, Stuart Little, o pontiko-mikroulis, Stuart Little, o pontikomikroulis, Stuart Mali, Stuart Malutki, Ο ποντικομικρούλης, Стјуарт Литл, Стюарт Литъл, Стюарт Літтл, छोटा स्टुअर्ट, छोटे मियाँ, स्टुअर्ट लिटिल, スチュアート・リトル, 一家之鼠
Director
Rob Minkoff
Rob Minkoff
Cast
Geena Davis
Geena Davis
Hugh Laurie
Hugh Laurie
Nathan Lane
Nathan Lane
Steve Zahn
Steve Zahn
Chazz Palminteri
Chazz Palminteri
Quotes
Snowbell Didn't your mother warn you that you shouldn't go out into Central Park at night?
Smokey My mother was the reason you shouldn't go out into Central Park at night.
Stuart Little
