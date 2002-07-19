|31 October 2002
|Russia
|Каскад
|6+
|19 September 2002
|Australia
|6 December 2002
|Brazil
|12 September 2002
|Czechia
|U
|4 October 2002
|Denmark
|16 October 2002
|France
|28 September 2002
|Germany
|19 July 2002
|Great Britain
|19 July 2002
|Ireland
|20 July 2002
|Japan
|31 October 2002
|Kazakhstan
|2 August 2002
|Portugal
|6 September 2002
|Romania
|2 August 2002
|South Korea
|All
|18 October 2002
|Sweden
|Btl
|19 July 2002
|USA
|31 October 2002
|Ukraine
At one stage the falcon was intended to command an army of pigeons as his henchmen.