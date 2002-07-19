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Poster of Stuart Little 2
5.5
Stuart Little 2 - Trailer
Kinoafisha Films Stuart Little 2
5.5

Stuart Little 2

, 2002
Stuart Little 2
USA / Comedy, Adventure, Fairy Tale, Family / 18+
Trailers
Poster of Stuart Little 2
5.5
Stuart Little 2 - Trailer
Stuart Little 2  Trailer

Synopsis

Stuart and Snowbell set out across town to rescue a friend.

Cast

Geena Davis
Geena Davis
Mrs. Little
Hugh Laurie
Hugh Laurie
Mr. Little
Jonathan Lipnicki
Jonathan Lipnicki
George Little
Anna Hoelck
Martha Little
Ashley Hoelck
Martha Little
Michael J. Fox
Michael J. Fox
Stuart Little
Melanie Griffith
Melanie Griffith
Margalo
Nathan Lane
Nathan Lane
Snowbell
James Woods
James Woods
Falcon
Steve Zahn
Steve Zahn
Monty
Marc John Jefferies
Marc John Jefferies
Director Rob Minkoff
Writer E.B. White, Douglas Wick, Bruce Joel Rubin
Composer Alan Silvestri
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 14 minutes
Production year 2002
Online premiere 29 August 2002
World premiere 19 July 2002
Release date
31 October 2002 Russia Каскад 6+
19 September 2002 Australia
6 December 2002 Brazil
12 September 2002 Czechia U
4 October 2002 Denmark
16 October 2002 France
28 September 2002 Germany
19 July 2002 Great Britain
19 July 2002 Ireland
20 July 2002 Japan
31 October 2002 Kazakhstan
2 August 2002 Portugal
6 September 2002 Romania
2 August 2002 South Korea All
18 October 2002 Sweden Btl
19 July 2002 USA
31 October 2002 Ukraine
MPAA PG
Budget $120,000,000
Worldwide Gross $169,956,806
Production Columbia Pictures, Franklin/Waterman Productions, Red Wagon Entertainment
Also known as
Stuart Little 2, O Pequeno Stuart Little 2, Chú Chuột Siêu Quậy 2, Hiireke nimega Stuart Little 2, Küçük Kardeşim 2, Mazais Stjuarts 2, Misek Stuart Little 2, Myšák Stuart Little 2, Myšiak Stuart Little 2, O Pontiko-mikroulis 2, Peliukas Stiuartas Litlis 2, Petit Stuart 2, SL2, Stuart Little - Şoricelul familiei 2, Stuart Little, kisegér 2, Stuart Malutki 2, Ο ποντικομικρούλης 2, Стјуарт Литл 2, Стюарт Литтл 2, Стюарт Литъл 2, Стюарт Літтл 2, छोटे मिया 2, स्टुअर्ट लिटिल २, スチュアート・リトル2, 一家之鼠2, Stjuart Mali Mis 02, Stuart Little II, Stúart Litli II

Film rating

5.5
Rate 13 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 18 November 2025

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Stuart Little 2 - Trailer
Stuart Little 2 Trailer
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Quotes

Snowbell Margalo? Where are you?
Margalo [from inside a paint can where Falcon has her imprisoned] In the can!
Snowbell Oh, OK. I'll wait.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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