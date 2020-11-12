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Poster of The Butcher's Wife
6.5
Kinoafisha Films The Butcher's Wife
6.5

The Butcher's Wife

, 1991
The Butcher's Wife
USA / Fantasy, Comedy / 18+
Poster of The Butcher's Wife
6.5

Cast

Demi Moore
Demi Moore
Marina
George Dzundza
Leo
Frances McDormand
Frances McDormand
Grace
Margaret Colin
Margaret Colin
Robyn
Miriam Margolyes
Miriam Margolyes
Gina
Jeff Daniels
Jeff Daniels
Alex
Mary Steenburgen
Mary Steenburgen
Stella
Max Perlich
Eugene
Helen Hanft
Molly
Christopher Durang
Mr. Liddle
Director Terry Hughes
Writer Ezra Litwak, Marjorie Schwartz Nielsen
Composer Michael Gore, Steven Jae Johnson
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1991
World premiere 25 October 1991
Release date
25 October 1991 Russia 16+
25 October 1991 Brazil
15 May 1992 Finland
25 October 1991 Kazakhstan
26 June 1992 Portugal
25 October 1991 USA
25 October 1991 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $9,689,816
Production Paramount Pictures
Also known as
The Butcher's Wife, ¡Qué linda adivina!, La femme du boucher, Mäsiarova žena, Řezníkova žena, A hentes felesége, A Mulher do Açougueiro, A Mulher do Homem do Talho, Amore e magia, Csere-bere páros, Der er noget i luften, Der Mann Ihrer Träume, Eshet Ha-Katzav, I gynaika tou hasapi, Kasabın Karısı, Lihakauppiaan vaimo, Lihuniku naine, Mesarjeva žena, Mesarova žena, Mesininko žmona, Slaktarens fru, Soţia măcelarului, Una bruja en Nueva York, Yume no furu machi, Żona rzeźnika, Η γυναίκα του χασάπη, Η νεράιδα του φάρου, Жена мясника, Жената на месаря, 夢の降る街, 屠夫的靈媒嬌妻, 天机梦美人, 屠夫的灵媒娇妻

Film rating

6.5
Rate 13 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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