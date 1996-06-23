Cast
Cast and Crew
Director
Andrew Bergman
Writer
Carl Hiaasen, Andrew Bergman
Composer
Howard Shore
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 57 minutes
Production year
1996
Online premiere
19 October 2035
World premiere
23 June 1996
Release date
|23 June 1996
|Russia
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|16+
|15 August 1996
|Brazil
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|28 November 1996
|Czechia
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|15+
|7 August 1996
|France
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|15 August 1996
|Germany
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|20 September 1996
|Great Britain
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|20 September 1996
|Ireland
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|23 June 1996
|Kazakhstan
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|18 March 2026
|Latvia
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|N16
|5 September 1996
|Netherlands
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|6 September 1996
|Portugal
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|5 August 1996
|South Korea
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|18
|5 September 1996
|Spain
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|28 June 1996
|USA
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|23 June 1996
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
$40,000,000
Worldwide Gross
$113,309,743
Production
Castle Rock Entertainment, Lobell/Bergman Productions
Also known as
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