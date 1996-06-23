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Poster of Striptease
5.8
Kinoafisha Films Striptease
5.8

Striptease

, 1996
Striptease
USA / Comedy, Drama, Crime, Thriller / 18+
Poster of Striptease
5.8

Cast

Demi Moore
Demi Moore
Erin Grant
Armand Assante
Armand Assante
Lt. Al Garcia
Robert Patrick
Robert Patrick
Darrell Grant
Paul Guilfoyle
Paul Guilfoyle
Malcolm Moldovsky
Burt Reynolds
Burt Reynolds
Congressman David Dilbeck
Jerry Grayson
Orly
Robert Stanton
Robert Stanton
Erb Crandal
Stuart Pankin
Rumer Willis
Rumer Willis
Angela Grant
Gary Basaraba
Kimberly Flynn
Pandora Peaks
Director Andrew Bergman
Writer Carl Hiaasen, Andrew Bergman
Composer Howard Shore
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 1996
Online premiere 19 October 2035
World premiere 23 June 1996
Release date
23 June 1996 Russia 16+
15 August 1996 Brazil
28 November 1996 Czechia 15+
7 August 1996 France
15 August 1996 Germany
20 September 1996 Great Britain
20 September 1996 Ireland
23 June 1996 Kazakhstan
18 March 2026 Latvia N16
5 September 1996 Netherlands
6 September 1996 Portugal
5 August 1996 South Korea 18
5 September 1996 Spain
28 June 1996 USA
23 June 1996 Ukraine
MPAA R
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $113,309,743
Production Castle Rock Entertainment, Lobell/Bergman Productions
Also known as
Striptease, Striptiz, Стриптиз, Strip-Tease, Striptiis, Striptíz, Striptizas, Striptýz, Sugaonomamade, Sztriptíz, Thoát Y Vũ, Στριπτίζ, Стриптийз, स्ट्रिपटीज, 素顔のままで, 脫衣舞孃, 脱衣舞, 脱衣舞娘

Film rating

5.8
Rate 10 votes
4.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Chico Are you Ms. Grant?
Erin Grant [sarcastically] No, I'm Barbara Bush.
Chico [to Shad] And you are?
Shad George Bush.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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