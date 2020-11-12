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Poster of In the Realm of the Senses
6.7
Kinoafisha Films In the Realm of the Senses
6.7

In the Realm of the Senses

, 1976
In The Realms Of Senses
Japan, France / Horror, Drama / 18+
Poster of In the Realm of the Senses
6.7

Cast

Eiko Matsuda
Sada Abe
Tatsuya Fuji
Kichizô Ishida
Aoi Nakajima
Toku
Yasuko Matsui
Tagawa Inn Manager
Meika Seri
Matsuko (Yoshidaya maid)
Kanae Kobayashi
Old geisha Kikuryû
Taiji Tonoyama
Old Beggar
Kyôji Kokonoe
Teacher Ômiya
Naomi Shiraishi
Geisha Yaeji
Shinkichi Noda
Street Restaurant Owner
Director Nagisa Oshima
Writer Kōji Wakamatsu, Nagisa Oshima
Composer Minoru Miki
Cast and Crew

Film details

Country Japan / France
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1976
World premiere 15 May 1976
Release date
5 September 1985 Argentina +18
3 November 1980 Brazil
6 August 1980 Colombia
15 September 1976 Denmark
23 October 1992 Finland
15 September 1976 France
27 January 1978 Germany
3 May 1991 Great Britain 18
26 January 1978 Greece
1 August 1988 Hungary
30 March 1979 Italy
16 October 1976 Japan
14 March 2024 Lithuania N18
28 May 1985 Mexico
20 February 1981 Peru
1 April 1977 Philippines
5 June 1992 Poland
29 October 1976 Portugal
1 April 2000 South Korea
30 May 1980 Spain
8 October 1976 Sweden
30 October 2020 Taiwan
27 January 1989 Turkey
1 April 1977 USA
5 August 1985 Uruguay
MPAA NC-17
Worldwide Gross $569
Production Argos Films, Oshima Productions, Shibata Organisation
Also known as
Ai no korîda, In the Realm of the Senses, El imperio de los sentidos, 感官世界, Im Reich der Sinne, L'Empire des sens, O Império dos Sentidos, Sinnenas rike, Империя чувств, Ai no corrida, Ai no corrida 2000, Aistien valtakunta, Az érzékek birodalma, Carstvo cula, Cesarstvo cutil, Corrida, Duyular İmparatorluğu, Ecco l'impero dei sensi, Empire of Senses, Empire of the Senses, I sansernes vold, Imperiul simţurilor, Imperium zmysłów, L'impero dei sensi, Love's Bullfight, Sansenes rike, The Realm of the Senses, Η αυτοκρατορία των αισθήσεων, Империя на чувствата, Імперія почуттів, 愛のコリーダ, אימפריית החושים, فى عالم الحواس, Corida iubirii, Corrida d'amor, Корида кохання, در قلمرو احساسات, 官能王国, 感官王国, 감각의 제국, Korida lásky, Զգայարանների Տիրույթում, Ai no korīda, Carstvo čula, Cesarstvo čutil, Kärlekens tjurfäktning, Het rijk der zinnen, Rakkauden härkätaistelu

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Write review
Updated 12 November 2020

Quotes

Kichizo I've got to pee. Okay with you?
Sada Abe There's no need to leave. Do it here.
Kichizo Where?
Sada Abe Inside of Sada, all nice and warm.
Kichizo You're mad! It's impossible to do both at the same time.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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