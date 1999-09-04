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Poster of Sweet and Lowdown
6.7
Kinoafisha Films Sweet and Lowdown
6.7

Sweet and Lowdown

, 1999
Sweet And Lowdown
USA / Musical, Comedy, Drama / 18+
Poster of Sweet and Lowdown
6.7

Synopsis

In the 1930s, jazz guitarist Emmet Ray idolizes Django Reinhardt, faces gangsters and falls in love with a mute woman.

Cast

Woody Allen
Woody Allen
Woody Allen
Ben Duncan
Ben Duncan
Dan Moran
Boss
Tony Darrow
Tony Darrow
Ben
Chris Bauer
Chris Bauer
Ace - Pool Player
Sean Penn
Sean Penn
Emmet Ray
Constance Shulman
Hazel - Hooker #1
Uma Thurman
Uma Thurman
Samantha Morton
Samantha Morton
Hattie
Anthony LaPaglia
Anthony LaPaglia
Brad Garrett
Brad Garrett
Daniel Okrent
A.J. Pickman
Director Woody Allen
Writer Woody Allen
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1999
World premiere 4 September 1999
Release date
4 September 1999 Russia 12+
2 February 2001 Brazil
23 November 2000 Czechia 12+
9 June 2000 Great Britain
26 May 2000 Italy
4 September 1999 Kazakhstan
3 May 2001 Spain
3 December 1999 USA
4 September 1999 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $29,750,000
Worldwide Gross $4,525,794
Production Sweetland Films, Magnolia Productions
Also known as
Sweet and Lowdown, Accords et désaccords, Dulce y melancólico, El gran amante, Sweet and Lowdown - duurissa ja mollissa, A világ második legjobb gitárosa, Accordi & disaccordi, Accords & désaccords, Acordes y desacuerdos, Acords i desacords, Através da Noite, Biti najbolji, Dur och moll, Dur og mol, Magus ja vastik, Poucas e Boas, Sladký ničema, Sladký ničomník, Slatko i sporo, Słodki drań, Švelnus ir šiurkštus, Symfonies kai asymfonies, Tatlı ve Kirli, Tekkelig og tarvelig, Woody Allen Fall Project 1998, Συμφωνίες και ασυμφωνίες, Бити најбољи, Сладкий и гадкий, Сладък и гаден, ギター弾きの恋, 甜蜜與卑微

Film rating

6.7
Rate 12 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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