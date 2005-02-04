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Poster of Boogeyman
5.1
Kinoafisha Films Boogeyman
5.1

Boogeyman

, 2005
Boogeyman
USA, New Zealand, Germany / Horror, Thriller / 18+
Poster of Boogeyman
5.1

Cast

Barry Watson
Tim
Emily Deschanel
Emily Deschanel
Kate Houghton
Skye McCole Bartusiak
Franny
Lucy Lawless
Lucy Lawless
Tim's Mother
Louise Wallace
Robyn Malcolm
Robyn Malcolm
Tory Mussett
Jessica
Andrew Glover
Boogeyman
Charles Mesure
Tim's Father
Philip Gordon
Uncle Mike
Aaron Murphy
Young Tim
Jennifer Rucker
Pam
Director Stephen Kay
Writer Eric Kripke, Stiles White, Juliet Snowden
Composer Joseph LoDuca
Cast and Crew

Film details

Country USA / New Zealand / Germany
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2005
Online premiere 26 May 2005
World premiere 4 February 2005
Release date
24 March 2005 Russia Пирамида 16+
11 July 2005 Australia M
24 March 2005 Belarus
26 October 2005 Belgium
4 February 2005 Brazil
28 June 2006 France
17 March 2005 Germany
4 March 2005 Great Britain
8 July 2005 Italy
24 March 2005 Kazakhstan
4 February 2005 Netherlands
5 February 2005 New Zealand
28 July 2005 South Korea 15
4 February 2005 USA
24 March 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $67,192,859
Production Screen Gems, Senator International, Ghost House Pictures
Also known as
Boogeyman, Boogeyman - El nombre del miedo, Babaroga, Baubas, Boogeyman - Der schwarze Mann, Boogeyman - L'uomo nero, Boogeyman : La Porte des cauchemars, Boogeyman: El hombre de la bolsa, Boogeyman: El nombre del miedo, Boogeyman: La puerta del miedo, Boogeyman: Le pouvoir de la peur, Bubulis, El hombre de la bolsa, Karabasan, La puerta del miedo, O Pesadelo, Omul Negru, Quem Tem Medo do Papão?, Tont, Εφιάλτης, Бабарога, Бугимен, Буґімен, Торбалан, ブギーマン, 惡靈空間, Boogeyman, La Puerta del Miedo, Boogeyman - L’Uomo Nero, 夜半鬼開門

Film rating

5.1
Rate 10 votes
4.2 IMDb
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Updated 5 August 2024

Quotes

Tim When you're afraid, close your eyes and count to five. Sometimes it works for me.
Franny Roberts What happens when you get to six?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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