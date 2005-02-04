Also known as

Boogeyman, Boogeyman - El nombre del miedo, Babaroga, Baubas, Boogeyman - Der schwarze Mann, Boogeyman - L'uomo nero, Boogeyman : La Porte des cauchemars, Boogeyman: El hombre de la bolsa, Boogeyman: El nombre del miedo, Boogeyman: La puerta del miedo, Boogeyman: Le pouvoir de la peur, Bubulis, El hombre de la bolsa, Karabasan, La puerta del miedo, O Pesadelo, Omul Negru, Quem Tem Medo do Papão?, Tont, Εφιάλτης, Бабарога, Бугимен, Буґімен, Торбалан, ブギーマン, 惡靈空間, Boogeyman, La Puerta del Miedo, Boogeyman - L’Uomo Nero, 夜半鬼開門

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