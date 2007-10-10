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Poster of Lagerfeld Confidential
6.9
Lagerfeld Confidential - Trailer
Kinoafisha Films Lagerfeld Confidential
6.9

Lagerfeld Confidential

, 2007
Lagerfeld Confidential
France / Documentary, Biography / 18+
Trailers
Poster of Lagerfeld Confidential
6.9
Lagerfeld Confidential - Trailer
Lagerfeld Confidential  Trailer

Synopsis

An up-close-and-personal portrait of the fashion icon, Karl Lagerfeld.

Cast

Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld
Self
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Self
Anna Wintour
Anna Wintour
Brad Kroening
Model
Princess Caroline of Monaco
Self
Christy Bella Joiner
Fashion Model
Alek Wek
Runway Model
Director Rodolphe Marconi
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2007
World premiere 10 October 2007
Release date
10 October 2007 France
24 October 2007 USA
Worldwide Gross $120,643
Production Realitism, Backup Media
Also known as
Lagerfeld Confidential, Confissões de Lagerfeld, Lagerfeld confidencial, Lagerfeld sırları, Lagerfeld titkai, Секреты Лагерфельда, ファッションを創る男　カール・ラガーフェルド, 时尚大帝, 時尚大帝, 拉格菲尔德的秘密, 美丽神话：香奈儿传奇

Film rating

6.9
Rate 11 votes
6.7 IMDb

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Lagerfeld Confidential - Trailer
Lagerfeld Confidential Trailer
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