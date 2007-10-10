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6.9
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Lagerfeld Confidential
6.9
Lagerfeld Confidential
, 2007
Lagerfeld Confidential
France / Documentary, Biography / 18+
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6.9
Lagerfeld Confidential
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Synopsis
An up-close-and-personal portrait of the fashion icon, Karl Lagerfeld.
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Cast
Karl Lagerfeld
Self
Nicole Kidman
Self
Anna Wintour
Brad Kroening
Model
Princess Caroline of Monaco
Self
Christy Bella Joiner
Fashion Model
Alek Wek
Runway Model
Director
Rodolphe Marconi
Cast and Crew
Film details
Country
France
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2007
World premiere
10 October 2007
Release date
10 October 2007
France
24 October 2007
USA
Worldwide Gross
$120,643
Production
Realitism, Backup Media
Also known as
Lagerfeld Confidential, Confissões de Lagerfeld, Lagerfeld confidencial, Lagerfeld sırları, Lagerfeld titkai, Секреты Лагерфельда, ファッションを創る男 カール・ラガーフェルド, 时尚大帝, 時尚大帝, 拉格菲尔德的秘密, 美丽神话：香奈儿传奇
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Film rating
6.9
Rate
11
votes
6.7
IMDb
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Lagerfeld Confidential
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Stills
Quotes
Karl Lagerfeld
When I took over Chanel, it was a Sleeping Beauty; almost dead; she was snoring.
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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