Film details
Country
France
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2014
Online premiere
10 November 2017
World premiere
17 April 2014
Release date
|5 March 2015
|Russia
| Beat Films
|18+
|26 March 2015
|Australia
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|5 March 2015
|Belarus
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|27 August 2015
|Brazil
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|8 July 2015
|France
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|9 July 2015
|Germany
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|27 March 2015
|Great Britain
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|30 April 2015
|Hong Kong
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|27 March 2015
|Ireland
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|4 June 2015
|Italy
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|14 March 2015
|Japan
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|5 March 2015
|Kazakhstan
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|10 September 2015
|Portugal
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|6 August 2015
|South Korea
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|2 January 2016
|Switzerland
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|6
|6 March 2015
|Taiwan
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|10 April 2015
|USA
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|5 March 2015
|Ukraine
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MPAA
R
Worldwide Gross
$1,769,832
Production
CIM Productions
Also known as
Dior et moi, Dior and I, Dior e Eu, Dior y yo, Dior & I, Dior & Jag, Dior i ja, Dior ja minä, Dior und Ich, My Dior, Диор и аз, Диор и я, ディオールと私, Dior a já