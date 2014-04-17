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Poster of Dior and I
6.8
Dior and I - Trailer
Kinoafisha Films Dior and I
6.8

Dior and I

, 2014
Dior and I
France / Documentary / 18+
Trailers
Poster of Dior and I
6.8
Dior and I - Trailer
Dior and I  Trailer

Cast

Raf Simons
Self
Marion Cotillard
Marion Cotillard
Anna Wintour
Anna Wintour
Sidney Toledano
Self
Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence
Sharon Stone
Sharon Stone
Christian Dior
Self
Omar Berrada
Christian Dior
Pieter Mulier
Self
Cathy Horyn
Self - fashion critic and journalist, The New York Times
Florence Chehet
Self
Monique Bailly
Self
Director Frédéric Tcheng
Writer Frédéric Tcheng
Composer Ha-Yang Kim
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2014
Online premiere 10 November 2017
World premiere 17 April 2014
Release date
5 March 2015 Russia Beat Films 18+
26 March 2015 Australia
5 March 2015 Belarus
27 August 2015 Brazil
8 July 2015 France
9 July 2015 Germany
27 March 2015 Great Britain
30 April 2015 Hong Kong
27 March 2015 Ireland
4 June 2015 Italy
14 March 2015 Japan
5 March 2015 Kazakhstan
10 September 2015 Portugal
6 August 2015 South Korea
2 January 2016 Switzerland 6
6 March 2015 Taiwan
10 April 2015 USA
5 March 2015 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $1,769,832
Production CIM Productions
Also known as
Dior et moi, Dior and I, Dior e Eu, Dior y yo, Dior & I, Dior & Jag, Dior i ja, Dior ja minä, Dior und Ich, My Dior, Диор и аз, Диор и я, ディオールと私, Dior a já

Film rating

6.8
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Updated 12 November 2020

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