Awards and nominations of Eastern Promises 2007

Academy Awards, USA 2008 Academy Awards, USA 2008
Best Performance by an Actor in a Leading Role
Nominee
Golden Globes, USA 2008 Golden Globes, USA 2008
Best Motion Picture - Drama
Nominee
 Best Original Score
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Best Actor
Nominee
 Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
 Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2007 Toronto International Film Festival 2007
People's Choice Award
Winner
Screen Actors Guild Awards 2008 Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Nominee
