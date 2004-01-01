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Poster of Smatyvay udochki
5.5
Kinoafisha Films Smatyvay udochki
5.5

Smatyvay udochki

, 2004
Smatyvay udochki
Russia / Action, Comedy / 18+
Poster of Smatyvay udochki
5.5

Cast

Dmitry Burkhankin
El
Pyotr Fyodorov
Pyotr Fyodorov
Maks
Aleksandr Karpov
Aleksandr Karpov
Agent 1 - Telo 1
Alexey Petrukhin
Alexey Petrukhin
Agent 2
Michael Madsen
Michael Madsen
Boss
Yuliya Zinoveva
Singer - Pevitsa
Tatyana Vasileva
Tatyana Vasileva
Business lady
Aleksey Zharkov
Aleksey Zharkov
Master
Aleksandr Semchev
Aleksandr Semchev
Customs Officer - Tamozhennik
Aleksei Kravchenko
Aleksei Kravchenko
Olesya Sudzilovskaya
Olesya Sudzilovskaya
Gerbert Morales
Director Oleg Stepchenko
Writer Oleg Stepchenko
Composer Anton Garcia
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2004
World premiere 1 January 2004
Release date
13 January 2005 Russia ROSPOFilm 12+
13 January 2005 Kazakhstan
1 January 2004 USA
13 January 2005 Ukraine
Production "Mi" Production Studio, Rospofilm, Step by Step Film Production
Also known as
Smatyvay udochki, Jacked - Pulp Russia, Jacked$, Ola ta lefta, Pucoljunk!, Сматывай удочки, Змотуй вудки

Film rating

5.5
Rate 10 votes
4.2 IMDb
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Best Comedies  Best Russian Films 
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