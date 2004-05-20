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Poster of 2046
7.0
Kinoafisha Films 2046
7.0

2046

, 2004
2046
China, France, Germany, Hong Kong / Romantic, Drama / 18+
Tickets
Tickets
Poster of 2046
7.0
Tickets

Cast

Ziyi Zhang
Ziyi Zhang
Bai Ling
Carina Lau
Android
Gong Li
Gong Li
Su Li-zhen
Maggie Cheung
Maggie Cheung
Su Li-zhen
Faye Wong
Android
Dong Jie
Wang Jie-wen
Takuya Kimura
Takuya Kimura
Wang Jing-wen's Boyfriend
Chang Chen
Chang Chen
Mimi's Boyfriend
Tony Leung Chiu-wai
Tony Leung Chiu-wai
Chow Mo-wan
Thongchai McIntyre
Bird
Director Wong Kar-Wai
Writer Wong Kar-Wai
Composer Shigeru Umebayashi
Cast and Crew

Film details

Country China / France / Germany / Hong Kong
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2004
Online premiere 20 May 2004
World premiere 20 May 2004
Release date
27 January 2005 Russia Интерсинема
3 February 2005 Australia M
27 January 2005 Belarus
6 January 2006 Brazil
7 April 2005 Czechia
26 November 2004 Finland
20 October 2004 France
29 October 2004 Great Britain
19 November 2004 Greece K12
29 September 2004 Hong Kong
29 October 2004 Italy
27 January 2005 Kazakhstan
30 September 2004 Malaysia
3 February 2005 Netherlands
28 October 2004 Portugal
14 October 2004 Singapore
22 October 2004 South Korea
26 November 2004 Spain
1 October 2004 Taiwan
3 February 2005 Thailand
27 January 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $20,207,146
Production Jet Tone Production, Shanghai Film Group, Orly Films
Also known as
2046, 2046 - Der ultimative Liebesfilm, 2046 - Los secretos del amor, 2046: Los secretos del amor, 2046: Os Segredos do Amor, Căn Phòng 2046, ニーゼロヨンロク, Two Thousand and Fourty Six, Two Zero Four Six

Film rating

7.0
Rate 14 votes
7.4 IMDb
Write review
Updated 24 July 2026

Quotes

Chow Mo Wan Love is all a matter of timing. It's no good meeting the right person too soon or too late. If I'd lived in another time or place... my story might have had a very different ending.
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