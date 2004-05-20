Cast
Cast and Crew
Composer
Shigeru Umebayashi
Film details
Country
China / France / Germany / Hong Kong
Runtime
2 hours 9 minutes
Production year
2004
Online premiere
20 May 2004
World premiere
20 May 2004
Release date
|27 January 2005
|Russia
| Интерсинема
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|3 February 2005
|Australia
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|M
|27 January 2005
|Belarus
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|6 January 2006
|Brazil
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|7 April 2005
|Czechia
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|26 November 2004
|Finland
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|20 October 2004
|France
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|29 October 2004
|Great Britain
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|19 November 2004
|Greece
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|K12
|29 September 2004
|Hong Kong
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|29 October 2004
|Italy
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|27 January 2005
|Kazakhstan
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|30 September 2004
|Malaysia
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|3 February 2005
|Netherlands
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|28 October 2004
|Portugal
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|14 October 2004
|Singapore
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|22 October 2004
|South Korea
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|26 November 2004
|Spain
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|1 October 2004
|Taiwan
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|3 February 2005
|Thailand
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|27 January 2005
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
$12,000,000
Worldwide Gross
$20,207,146
Production
Jet Tone Production, Shanghai Film Group, Orly Films
Also known as
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