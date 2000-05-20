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Poster of In the Mood for Love
7.3
Kinoafisha Films In the Mood for Love
7.3

In the Mood for Love

, 2000
In The Mood For Love
Hong Kong / Drama, Romantic / 18+
Tickets
Tickets
Poster of In the Mood for Love
7.3
Tickets

Synopsis

Two neighbors, a woman and a man, form a strong bond after both suspect extramarital activities of their spouses. However, they agree to keep their bond platonic so as not to commit similar wrongs.

Cast

Maggie Cheung
Maggie Cheung
Su Li-zhen - Mrs. Chan
Ping-Lam Siu
Ah Ping
Rebecca Pan
Mrs. Suen
Tony Leung Chiu-wai
Tony Leung Chiu-wai
Chow Mo-wan
Tung Cho 'Joe' Cheung
Man living in Mr. Koo's apartment
Kelly Lai Chen
Mr. Ho
Man-Lei Chan
Mr. Koo
Kam-Wah Koo
Mrs. Koo
Chien Szu-Ying
Amah
Paulyn Sun
Mrs. Chow
Director Wong Kar-Wai
Writer Wong Kar-Wai
Composer Michael Galasso, Shigeru Umebayashi
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2000
Online premiere 15 February 2001
World premiere 20 May 2000
Release date
4 March 2021 Russia 16+
29 March 2001 Australia
29 September 2000 Belgium AL
23 February 2001 Brazil
9 March 2001 Canada
14 February 2025 China
22 May 2003 Czechia 12+
2 July 2021 Finland
8 November 2000 France
27 October 2000 Great Britain
26 January 2001 Greece
29 April 2021 Hong Kong
27 October 2000 Ireland
28 April 2021 Italy
26 February 2022 Kazakhstan 16+
31 August 2001 Lithuania
15 March 2001 Netherlands
21 October 2000 South Korea
16 February 2001 Spain 7
29 October 2020 Thailand
28 September 2001 Turkey
2 February 2001 USA
4 March 2021 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $17,011,280
Production Jet Tone Production, Block 2 Pictures, Paradis Films
Also known as
Fa yeung nin wah, In the Mood for Love, Con ánimo de amar, Deseando amar, The Age of Blossoms, The Flowery Years, 花樣年華, Amor à Flor da Pele, Aşk Zamanı, Dar hal va havaye eshgh, Der Klang der Liebe, Desitjant estimar, Disponível Para Amar, Faajoeng ninwaa, Fi mezaj lelhob, Flower Like Years, Huayang nianhua, Kayô nenka, Les silences du désir, Meilės laukimas, Noskaņojums mīlēt, O iubire imposibilă, Rakkaus käy taloksi, Raspoloženi za ljubav, Secrets, Spragnieni miłości, Stvorení pre lásku, Stvořeni pro lásku, Summer in Beijing, Szerelemre hangolva, Tâm trạng khi yêu, Three Stories About Food, Valmis armastuseks, Ερωτική επιθυμία, В настроение за любов, Любовний настрій, Любовное настроение, Расположени за љубав, 花样年华, 花様年華, Huāyàng Niánhuá, 화양연화 리마스터링, Fa yeung nin wa, In the Mood for Love - Der Klang der Liebe, Desando Amar, 花様年華：2000, Dalam Gejolak Cinta

Film rating

7.3
Rate 16 votes
8 IMDb
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Updated 24 July 2026

Quotes

Caption He remembers those vanished years. As though looking through a dusty window pane, the past is something he could see, but not touch. And everything he sees is blurred and indistinct.
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