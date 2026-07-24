Chung Hing sam lam, Chungking Express, Celebration of the Jungle, Chung King Express, Hong Kong Express, 重慶森林, Amores Expressos, Čankinas ekspresis, Čanking ekspres, Chinching Samlam, Chongqing senlin, Chung King ekspres, Chungking ekspres, Chungking Ekspresi, Chungking Ekspress, Čiongčingo ekspresas, Csungking expressz, Koi suru Wakusei, Trùng Khánh Sâm Lâm, Το δάσος του Chungking, Чyнгкингский экспресс, Чунґкінзький експрес, Чунцінський експрес, 중경삼림, 恋する惑星, 重庆森林, Chóngqìng Sēnlín, Чунгкінзький експрес, Amores Expressos (Chungking Express)