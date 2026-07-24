Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Chungking Express / Chung Hing sam lam
7.0
Kinoafisha Films Chungking Express / Chung Hing sam lam
7.0

Chungking Express / Chung Hing sam lam

, 1994
Chungking Express / Chung Hing sam lam
Hong Kong / Drama, Mystery, Crime / 18+
Tickets
Tickets
Poster of Chungking Express / Chung Hing sam lam
7.0
Tickets

Cast

Takeshi Kaneshiro
He Zhiwu, Cop 223
Tony Leung Chiu-wai
Tony Leung Chiu-wai
Cop 663
Brigitte Lin
Brigitte Lin
Woman in Blonde Wig
Faye Wong
Faye
Valerie Chow
Air Hostess
Piggy Chan
Manager of 'Midnight Express'
Kwan Lee-Na
Richard
Zhiming Huang
Man
Liang Zhen
The 2nd May
Songshen Zuo
Man
Director Wong Kar-Wai
Writer Wong Kar-Wai
Composer Frankie Chan, Michael Galasso, Roel A. García
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1994
Online premiere 4 December 2020
World premiere 14 July 1994
Release date
6 May 2021 Russia 18+
26 December 1995 Australia M
19 January 1996 Brazil
21 August 1997 Czechia U
8 December 1995 Finland K-12
18 October 2017 France
28 March 1996 Germany 12
26 April 1996 Greece
14 July 1994 Hong Kong IIB
30 November 2022 Indonesia
20 May 2021 Italy
15 July 1995 Japan
5 October 1995 Netherlands 16
14 July 1994 Norway 18
10 December 2020 Portugal
28 November 2013 South Korea 15
1 July 1996 Spain 12
8 March 1996 USA PG-13
29 July 2021 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $3,291,693
Production Jet Tone Production
Also known as
Chung Hing sam lam, Chungking Express, Celebration of the Jungle, Chung King Express, Hong Kong Express, 重慶森林, Amores Expressos, Čankinas ekspresis, Čanking ekspres, Chinching Samlam, Chongqing senlin, Chung King ekspres, Chungking ekspres, Chungking Ekspresi, Chungking Ekspress, Čiongčingo ekspresas, Csungking expressz, Koi suru Wakusei, Trùng Khánh Sâm Lâm, Το δάσος του Chungking, Чyнгкингский экспресс, Чунґкінзький експрес, Чунцінський експрес, 중경삼림, 恋する惑星, 重庆森林, Chóngqìng Sēnlín, Чунгкінзький експрес, Amores Expressos (Chungking Express)

Film rating

7.0
Rate 18 votes
7.9 IMDb
Write review
Updated 24 July 2026
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Moskino Kosmos
19:30 from 400 ₽
All showtimes and tickets

Similar films for Chungking Express / Chung Hing sam lam

Fallen Angels
Fallen Angels Drama
1995, Hong Kong
6.0
Days of Being Wild
Days of Being Wild Drama
1991, Hong Kong
7.0
As Tears Go By
As Tears Go By Crime, Drama
1988, Hong Kong
6.0
In the Mood for Love
In the Mood for Love Drama, Romantic
2000, Hong Kong
7.0
Happy Together
Happy Together Drama, Romantic
1997, Hong Kong
7.0
Ashes of Time
Ashes of Time Drama, Action
1994, Hong Kong / China / Taiwan
5.0
The Grandmaster
The Grandmaster Drama, Biography, Action
2012, Hong Kong / China
6.0
2046
2046 Romantic, Drama
2004, China / France / Germany / Hong Kong
6.0
My Blueberry Nights
My Blueberry Nights Romantic
2007, Hong Kong / China / France
6.0
Infernal Affairs
Infernal Affairs Romantic, Drama, Thriller
2002, Hong Kong
8.0
Yi Yi
Yi Yi Drama
2000, Japan / Taiwan
8.0
Three Colors: Red
Three Colors: Red Drama, Romantic, Crime
1994, France / Switzerland / Poland
8.0

«Chungking Express / Chung Hing sam lam» now playing

Fri 31 Wed 12
How do I book tickets for Chungking Express / Chung Hing sam lam? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Moskino Kosmos
VDNH
2D, SUB
19:30 from 400 ₽
All showtimes and tickets
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more