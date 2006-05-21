Cast
Maimouna Hélène Diarra
Saramba
Djénéba Koné
La soeur de Chaka
Hamadoun Kassogué
Le journaliste
Mamadou Kanouté
Avocat de la défense
Gabriel Magma Konate
Le procureur
Cast and Crew
Director
Abderrahmane Sissako
Writer
Abderrahmane Sissako
Film details
Country
Mali / USA / France
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
2006
World premiere
21 May 2006
Release date
|21 May 2006
|Russia
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|23 February 2007
|Great Britain
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|21 May 2006
|Kazakhstan
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|21 May 2006
|Ukraine
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Budget
€2,000,000
Worldwide Gross
$1,059,232
Production
Archipel 33, Chinguitty Films, Mali Images
Also known as
Bamako, Bamako: el grito de lucha de un continente, Das Weltgericht von Bamako, La Cour, The Court, Μπαµακό, Бамако