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Poster of Bamako
6.7
Kinoafisha Films Bamako
6.7

Bamako

, 2006
Bamako
Mali, USA, France / Drama / 18+
Poster of Bamako
6.7

Cast

Tiécoura Traoré
Chaka
Maimouna Hélène Diarra
Saramba
Aïssa Maïga
Aïssa Maïga
Melé
Habib Dembélé
Falaï
Djénéba Koné
La soeur de Chaka
Hamadoun Kassogué
Le journaliste
William Bourdon
Avocat partie civile
Mamadou Kanouté
Avocat de la défense
Gabriel Magma Konate
Le procureur
Aminata Traoré
Témoin 2
Director Abderrahmane Sissako
Writer Abderrahmane Sissako
Cast and Crew

Film details

Country Mali / USA / France
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2006
World premiere 21 May 2006
Release date
21 May 2006 Russia
23 February 2007 Great Britain
21 May 2006 Kazakhstan
21 May 2006 Ukraine
Budget €2,000,000
Worldwide Gross $1,059,232
Production Archipel 33, Chinguitty Films, Mali Images
Also known as
Bamako, Bamako: el grito de lucha de un continente, Das Weltgericht von Bamako, La Cour, The Court, Μπαµακό, Бамако

Film rating

6.7
Rate 14 votes
6.7 IMDb

Quotes

Avocat partie civile We cannot throw Paul Wolfowitz into the Niger. The caimans wouldn't want him.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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