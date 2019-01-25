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Poster of The Boy Who Harnessed the Wind
7.6
Kinoafisha Films The Boy Who Harnessed the Wind
7.6

The Boy Who Harnessed the Wind

, 2019
The Boy Who Harnessed the Wind
Great Britain / Drama / 18+
Poster of The Boy Who Harnessed the Wind
7.6

Cast

Chiwetel Ejiofor
Chiwetel Ejiofor
Trywell Kamkwamba
Noma Dumezweni
Noma Dumezweni
Lemogang Tsipa
Joseph Marcell
Joseph Marcell
Aïssa Maïga
Aïssa Maïga
Agnes Kamkwamba
Maxwell Simba
William Kamkwamba
Felix Lemburo
John Kamkwamba
Robert Agengo
Jeremiah Kamkwamba
Fiskan Makawa
Priest
Lily Banda
Annie Kamkwamba
Fredrick Lukhere
Mkubwi
Hestingzi Phiri
Shabani Mkubwi
Director Chiwetel Ejiofor
Writer Chiwetel Ejiofor, William Kamkwamba, Bryan Mealer
Composer Antonio Pinto
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2019
Online premiere 1 March 2019
World premiere 25 January 2019
Release date
14 February 2019 Great Britain PG
1 March 2019 Hungary
1 March 2019 Portugal
Production BBC Film, BFI Film Fund, Blue Sky Films
Also known as
The Boy Who Harnessed the Wind, El niño que domó el viento, A fiú, aki befogta a szelet, Berniukas, pakinkęs vėją, Der Junge, der den Wind einfing, Il ragazzo che catturò il vento, Le garçon qui dompta le vent, O chłopcu, który ujarzmił wiatr, O Menino que Descobriu o Vento, O Rapaz Que Prendeu o Vento, Poika joka valjasti tuulen, Poiss kes püüdis tuult, Rüzgârı Dizginleyen Çocuk, Το αγόρι που δάμασε τον άνεμο, Мальчик, который обуздал ветер, Хлопчик, який приборкав вітер, 바람을 길들인 풍차소년, 風をつかまえた少年, 馭風男孩, ბიჭი, რომელმაც ქარი მოათვინიერა

Film rating

7.6
Rate 13 votes
7.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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