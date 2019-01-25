The Boy Who Harnessed the Wind, El niño que domó el viento, A fiú, aki befogta a szelet, Berniukas, pakinkęs vėją, Der Junge, der den Wind einfing, Il ragazzo che catturò il vento, Le garçon qui dompta le vent, O chłopcu, który ujarzmił wiatr, O Menino que Descobriu o Vento, O Rapaz Que Prendeu o Vento, Poika joka valjasti tuulen, Poiss kes püüdis tuult, Rüzgârı Dizginleyen Çocuk, Το αγόρι που δάμασε τον άνεμο, Мальчик, который обуздал ветер, Хлопчик, який приборкав вітер, 바람을 길들인 풍차소년, 風をつかまえた少年, 馭風男孩, ბიჭი, რომელმაც ქარი მოათვინიერა
Film rating
7.6
Rate13 votes
7.6IMDb
Stills
Quotes
Trywell KamkwambaDemocracy. Democracy is just like imported cassava. It rots quickly.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.