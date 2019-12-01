Country Japan

Runtime 1 hour 29 minutes

Production year 1988

Online premiere 1 December 2019

World premiere 16 April 1988

Budget $3,700,000

Worldwide Gross $4,686,642

Production Shinchosha, Studio Ghibli

Also known as

Hotaru no haka, Grave of the Fireflies, La tumba de las luciérnagas, Le tombeau des lucioles, Могила светлячков, Die letzten Glühwürmchen, Jāņtārpiņu kaps, Jonvabalių kapas, Ateşböceklerinin Mezarı, Atəşböcəklərinin məzarı, Das Grab der Leuchtkäfer, Die letzten Leuchtkäfer, Eldflugornas grav, Ghabr alyara'at, Grave of the Fireflys, Groblje krijesnica, Grobowiec świetlików, Hrob světlušek, Hrob svetlušiek, Ildfluenes grav, Ildfluernes grav, Jaanimardikate haud, La tomba de les lluernes, La tomba delle lucciole, Madfan-e Kermha-ye Shabtab, Mộ Đom Đóm, Mormântul licuricilor, O Túmulo dos Pirilampos, Susan Hinghoi, Szentjánosbogarak sírja, Tomb of the Fireflies, Tombstone of the Fireflies, Tulikärpästen hauta, Tumba de luciérnagas, Túmulo dos Vagalumes, Una tomba per le lucciole, Yaltiroq qo'ng'izlar qabri, Ο τάφος των πυγολαμπίδων, Гробље свитаца, Жарқырауық қоңыздар қабірі, Могила світлячків, Там, където светулките намират вечен покой, 반딧불이의 묘, 再見螢火蟲, 火垂るの墓, 萤火虫之墓, 螢火蟲之墓