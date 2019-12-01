Menu
Grave of the Fireflies
8.1 IMDb Rating: 8.5
Kinoafisha Films Grave of the Fireflies

Grave of the Fireflies

Hotaru no haka / Grave of the Fireflies 18+
Synopsis

A young boy and his little sister struggle to survive in Japan during World War II.
Country Japan
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1988
Online premiere 1 December 2019
World premiere 16 April 1988
Release date
26 July 1989 Brazil 14
28 August 2025 Croatia
28 August 2025 Czechia
19 June 1996 France
1 August 2004 Great Britain
29 August 2025 Indonesia
16 April 1988 Ireland
16 April 1988 Japan
29 August 2025 Latvia 12+
29 August 2025 Lithuania N13
20 January 2012 Mexico B
28 August 2025 Netherlands 9
6 March 2025 Panama
29 August 2025 Poland
16 April 1988 Portugal M/12
19 June 2014 South Korea 12
10 October 2003 Spain
8 July 2022 Taiwan 普遍級
26 July 1989 USA
4 October 2024 Viet Nam
Budget $3,700,000
Worldwide Gross $4,686,642
Production Shinchosha, Studio Ghibli
Also known as
Hotaru no haka, Grave of the Fireflies, La tumba de las luciérnagas, Le tombeau des lucioles, Могила светлячков, Die letzten Glühwürmchen, Jāņtārpiņu kaps, Jonvabalių kapas, Ateşböceklerinin Mezarı, Atəşböcəklərinin məzarı, Das Grab der Leuchtkäfer, Die letzten Leuchtkäfer, Eldflugornas grav, Ghabr alyara'at, Grave of the Fireflys, Groblje krijesnica, Grobowiec świetlików, Hrob světlušek, Hrob svetlušiek, Ildfluenes grav, Ildfluernes grav, Jaanimardikate haud, La tomba de les lluernes, La tomba delle lucciole, Madfan-e Kermha-ye Shabtab, Mộ Đom Đóm, Mormântul licuricilor, O Túmulo dos Pirilampos, Susan Hinghoi, Szentjánosbogarak sírja, Tomb of the Fireflies, Tombstone of the Fireflies, Tulikärpästen hauta, Tumba de luciérnagas, Túmulo dos Vagalumes, Una tomba per le lucciole, Yaltiroq qo'ng'izlar qabri, Ο τάφος των πυγολαμπίδων, Гробље свитаца, Жарқырауық қоңыздар қабірі, Могила світлячків, Там, където светулките намират вечен покой, 반딧불이의 묘, 再見螢火蟲, 火垂るの墓, 萤火虫之墓, 螢火蟲之墓
Director
Isao Takahata
Cast and Crew
Cartoon rating

8.1

8.1
19 votes
8.5 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
