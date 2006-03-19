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Poster of Kinofestival, ili Portveyn Eyzenshteyna
3.5
Kinoafisha Films Kinofestival, ili Portveyn Eyzenshteyna
3.5

Kinofestival, ili Portveyn Eyzenshteyna

, 2006
Kinofestival, ili Portveyn Eyzenshteyna
Russia / Musical, Comedy / 18+
Poster of Kinofestival, ili Portveyn Eyzenshteyna
3.5

Cast

Daniil Spivakovsky
Daniil Spivakovsky
KGB Captain
Alika Smekhova
Alika Smekhova
Margo Altshuller
Yuri Kolokolnikov
Yuri Kolokolnikov
Nikolay Vasiliev
Anna Azarova
Anna Azarova
Marina Almazova
Nina Ruslanova
Nina Ruslanova
'Film USSR' Chairman
Viktor Proskurin
Viktor Proskurin
KGB General
Anatoliy Belyy
Anatoliy Belyy
Elena Doronina
Valya Kashkina
Igor Vernik
Igor Vernik
Oleg Stefan
Oleg Stefan
Actor Blok
Grigory Siyatvinda
Grigory Siyatvinda
Sergey Glushko
Sergey Glushko
Director Vasili Pichul
Writer Mariya Khmelik, Sergei Konov
Composer Aleksey Shelygin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2006
World premiere 19 March 2006
Release date
22 September 2006 Russia Парадиз 12+
19 March 2006 Kazakhstan
19 March 2006 Ukraine
Production RAMCO
Also known as
Kinofestival, ili Portveyn Eyzenshteyna, Film Festival, Kinofestival ili Portvein Eizenshteina, Кинофестиваль, Kinofestival

Film rating

3.5
Rate 10 votes
3.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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