Сериал «Покорители космоса» – это французская документалка о будущем космической индустрии. Ученые и исследователи делятся со зрителями самыми инновационными космическими открытиями и потрясающими изобретениями. Действительно ли Вселенная бесконечна и непознаваема или же человечество способно так или иначе измерить и охарактеризовать ее? Мы живем в удивительное время, когда каждое новое открытие может в одночасье перечеркнуть все, что мы знали о космосе прежде. Давайте отправимся в увлекательное путешествие!