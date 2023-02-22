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Киноафиша Сериалы Покорители космоса

Покорители космоса (2022 - 2023)

Покорители космоса 16+
Год выпуска 2022
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Прокатчик Русский репортаж
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут
О чем сериал

Сериал «Покорители космоса» – это французская документалка о будущем космической индустрии. Ученые и исследователи делятся со зрителями самыми инновационными космическими открытиями и потрясающими изобретениями. Действительно ли Вселенная бесконечна и непознаваема или же человечество способно так или иначе измерить и охарактеризовать ее? Мы живем в удивительное время, когда каждое новое открытие может в одночасье перечеркнуть все, что мы знали о космосе прежде. Давайте отправимся в увлекательное путешествие!

Покорители космоса - трейлер
Покорители космоса
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Покорители космоса - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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