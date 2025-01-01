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Семь сестер
Семь сестер (2025 - …)
Seven Sisters
18+
драма
Год выпуска
2025
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Телеканал
FX
О чем сериал
Крепкая семья рушится, когда одна из сестер начинает общаться с голосом, который никто не слышит.
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В ролях
В ролях
Элизабет Олсен
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
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