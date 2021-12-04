В мировом океане постоянно что-то происходит. За порядком в глубоких водах следит «Океанский патруль». Команда подводной лодки «Калипсо» патрулирует солёные воды и моментально реагирует на происшествия. Сериал «Океанский патруль» отправит нас в увлекательное приключение с героями, которые далеки от идеала. Каждый из них думает в первую очередь о себе. Им предстоит научиться доверять и поддерживать друг друга вопреки личным нуждам. Ведь именно в эти моменты они растут как личности и становятся лучше.