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Постер сериала Океанский патруль
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Киноафиша Сериалы Океанский патруль

Океанский патруль (2021 - 2022)

Big Blue 18+
Год выпуска 2021
Страна Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 11 минут
Телеканал CBC
Продолжительность сериала 4 часа 46 минут

О чем сериал

В мировом океане постоянно что-то происходит. За порядком в глубоких водах следит «Океанский патруль». Команда подводной лодки «Калипсо» патрулирует солёные воды и моментально реагирует на происшествия. Сериал «Океанский патруль» отправит нас в увлекательное приключение с героями, которые далеки от идеала. Каждый из них думает в первую очередь о себе. Им предстоит научиться доверять и поддерживать друг друга вопреки личным нуждам. Ведь именно в эти моменты они растут как личности и становятся лучше.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Сезоны
Океанский патруль - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 26 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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