Американо-канадский драматический сериал «Носильщик» – это история, которая разворачивается в 20-х годах XX века. Сюжет основан на реальных событиях. Железнодорожники из Канады и США объединяют усилия, чтобы образовать первый в мире профсоюз темнокожих. В их борьбе за права большую роль играют любовь и дружба, доверие и предательство. В то время, когда большинство стран восстанавливаются после Первой мировой войны, ветер перемен дует все интенсивнее. Чернокожие парни из Сент-Антуана и Монреаля уже его чувствуют.