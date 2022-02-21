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Постер к сериалу Носильщик
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Киноафиша Сериалы Носильщик
Носильщик (2022 - …) The Porter
Год выпуска 2022
Страна Канада/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBC
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

Американо-канадский драматический сериал «Носильщик» – это история, которая разворачивается в 20-х годах XX века. Сюжет основан на реальных событиях. Железнодорожники из Канады и США объединяют усилия, чтобы образовать первый в мире профсоюз темнокожих. В их борьбе за права большую роль играют любовь и дружба, доверие и предательство. В то время, когда большинство стран восстанавливаются после Первой мировой войны, ветер перемен дует все интенсивнее. Чернокожие парни из Сент-Антуана и Монреаля уже его чувствуют.

Носильщик - трейлер
Носильщик
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Амл Амин
Амл Амин
Адам Хертиг
Адам Хертиг
Олунике Аделийи
Арнольд Пиннок
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Носильщик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
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