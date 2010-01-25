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Постер сериала Пять шагов по облакам
Постер сериала Пять шагов по облакам
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Киноафиша Сериалы Пять шагов по облакам

Пять шагов по облакам (2010 - 2010)

Pyat shagov po oblakam 18+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 1+1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Когда на церемонии вручения премий лучшим журналистам года издатель и главный редактор Валерия Крылова обошла своего конкурента медиамагната Ахмета Баширова, она не подозревала, как крепко свяжет их судьба. На следующий день при странных обстоятельствах будет убит банкир Садовников, и под подозрение в совершении преступления попадут оба героя: у каждого, по мнению следствия, окажутся веские мотивы. Мало того, все указывает на то, что исполнителем заказного убийства был Василий - приятель близкой подруги Валерии, писательницы Мелиссы Синицкой. И пока Мелисса и Василий скрываются в загородном доме, Валерию похищают. В преступлении пытается разобраться охранник Баширова.

В ролях
В ролях
Елена Ручкина
Илья Любимов
Илья Любимов
Андрей Казаков
Андрей Казаков
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова
Дарья Волга
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Пять шагов по облакам - Сезон 1 Сезон 1
2010, 4 эпизода
 
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