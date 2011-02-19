Веселить искушенных в юморе людей не так-то просто, но участники шоу «Рассмеши комика» попытаются сделать невозможное. Программа представляет собой соревнование талантов, которые за короткий промежуток времени должны вызвать улыбку у судей. Если конкурсанту удастся это, он получит денежное вознаграждение, а также право продолжить свое выступление и заработать больше. Выигрыш зависит только от продемонстрированных способностей. Однако здесь понадобится еще и умение вовремя остановиться, ведь вся сумма сгорит, если жюри не понравится продолжение.