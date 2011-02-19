Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегазавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Рассмеши комика
Постер телешоу Рассмеши комика
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Рассмеши комика

Рассмеши комика (2011 - …)

Розсміши коміка 18+
Год выпуска 2011
Страна Украина
Всего сезонов 16 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал 1+1
Продолжительность телешоу 146 часов 55 минут
О чем телешоу

Веселить искушенных в юморе людей не так-то просто, но участники шоу «Рассмеши комика» попытаются сделать невозможное. Программа представляет собой соревнование талантов, которые за короткий промежуток времени должны вызвать улыбку у судей. Если конкурсанту удастся это, он получит денежное вознаграждение, а также право продолжить свое выступление и заработать больше. Выигрыш зависит только от продемонстрированных способностей. Однако здесь понадобится еще и умение вовремя остановиться, ведь вся сумма сгорит, если жюри не понравится продолжение.

В ролях
В ролях
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Ольга Полякова
Евгений Кошевой
Настя Каменских
Настя Каменских
Руслан Ханумак
Руслан Ханумак
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг шоу
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Рассмеши комика - Сезон 1 Сезон 1
2011, 13 эпизодов
Рассмеши комика - Сезон 2 Сезон 2
2011, 11 эпизодов
Рассмеши комика - Сезон 3 Сезон 3
2012, 8 эпизодов
Рассмеши комика - Сезон 4 Сезон 4
2012, 12 эпизодов
Рассмеши комика - Сезон 5 Сезон 5
2013, 12 эпизодов
Рассмеши комика - Сезон 6 Сезон 6
2013, 16 эпизодов
Рассмеши комика - Сезон 7 Сезон 7
2014, 16 эпизодов
Рассмеши комика - Сезон 8 Сезон 8
2014, 16 эпизодов
Рассмеши комика - Сезон 9 Сезон 9
2015, 16 эпизодов
Рассмеши комика - Сезон 10 Сезон 10
2015, 16 эпизодов
Рассмеши комика - Сезон 11 Сезон 11
2016, 14 эпизодов
Рассмеши комика - Сезон 12 Сезон 12
2016, 14 эпизодов
Рассмеши комика - Сезон 13 Сезон 13
2017, 11 эпизодов
Рассмеши комика - Сезон 14 Сезон 14
2017, 17 эпизодов
Рассмеши комика - Сезон 15 Сезон 15
2018, 12 эпизодов
Рассмеши комика - Сезон 16 Сезон 16
2019, 1 эпизод
Related video
Киркоров согласился на сомнительную авантюру ради костюма с перьями: звезды таким обычно брезгуют
Стала звездой в 51: как сложилась судьба пышнотелой кухарки из «Рабыни Изауры»
Работала уборщицей и попала в секту: что стало с прекрасной Гюльчатай спустя годы
Разрушила две семьи: озвучен настоящий отец пятого ребенка Порошиной
Способ заработка разведенной Брежневой нарушает нормы морали: сейчас за такое судят
«Смотреть больно»: этот фильм Гайдая и раньше, и сейчас называют убожеством
Этот знак Зодиака всегда нарушает обещания: поверить ему – себя обмануть
Об этом шушукались все актеры: у Меньшова был особенный сын-артист
Помните красотку Ирину из сериала «Солдаты»? Вот куда пропала медсестра
Тест: какая вы фэнтези-принцесса?
Тайный запрет номер один: Якубович ввел особое правило, касающееся «Поля чудес»
Щечки хомячка и большие глаза: дочь Пелагеи растет настоящей русской красавицей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше