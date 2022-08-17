Звезды «Голоса» исчезли с экранов не просто так: Шаляпин не стал молчать

Диана Анкудинова в свое время засветилась в шоу «Голос.Дети». Ее выступление набрало более миллиона просмотров на YouTube: артистка покорила сердца слушателей и стала настоящей звездой, но лишь на время. Успешной музыкальной карьеры за этим оглушительным успехом не последовало.

Сегодня талантливая певица довольствуется тем, что выступает во дворцах культуры. И это далеко не единственный пример, когда звезды «Голоса» и других вокальных шоу стремительно теряют популярность. Та же участь настигла и Дину Гарипову, которая 10 лет назад, выступая в команде Александра Градского, одержала победу в популярном проекте.

О причинах этого явления в беседе с порталом Teleprogramma рассказал музыкант Прохор Шаляпин. Артист подметил, что подающие большие надежды исполнители исчезли с экранов не просто так.