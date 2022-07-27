Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу

Ляйсан Утяшева рассказала подробности своего нового телевизионного проекта. Знаменитость стала ведущей шоу «Наследники и самозванцы».

Как рассказала супруга Павла Воли, предстоящий проект будет пропитан мистикой и тайной. Шоу объеденит в себе сразу несколько популярных форматов, а съемки будут проходить в старинном замке, где несколько десятков возможных победителей соберутся вместе. При этом «Наследники» станут заменой «Последнему герою» и смогут заинтриговать зрителя, заставив переживать у экранов.

«Будет красиво и загадочно», — цитирует слова танцовщицы с презентации шоу портал «7 дней ».

При этом телеведущая не раскрыла подробности предстоящих выпусков. Пока неизвестно, когда шоу окажется на экранах, где именно проходят съемки и примет ли в нем участие кто-либо из знаменитостей.

Отметим, что «Наследники и самозванцы» станут далеко не первым телевизионным проектом артистки. Ранее она была ведущей нескольких авторских шоу, а последние годы является лицом проектов «Танцы» и «Новые танцы».