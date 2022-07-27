Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу

Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу

27 июля 2022 14:10
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу

Знаменитость намерена удивить поклонников.

Ляйсан Утяшева рассказала подробности своего нового телевизионного проекта. Знаменитость стала ведущей шоу «Наследники и самозванцы».

Как рассказала супруга Павла Воли, предстоящий проект будет пропитан мистикой и тайной. Шоу объеденит в себе сразу несколько популярных форматов, а съемки будут проходить в старинном замке, где несколько десятков возможных победителей соберутся вместе. При этом «Наследники» станут заменой «Последнему герою» и смогут заинтриговать зрителя, заставив переживать у экранов.

«Будет красиво и загадочно», — цитирует слова танцовщицы с презентации шоу портал «7 дней».

При этом телеведущая не раскрыла подробности предстоящих выпусков. Пока неизвестно, когда шоу окажется на экранах, где именно проходят съемки и примет ли в нем участие кто-либо из знаменитостей.

Отметим, что «Наследники и самозванцы» станут далеко не первым телевизионным проектом артистки. Ранее она была ведущей нескольких авторских шоу, а последние годы является лицом проектов «Танцы» и «Новые танцы».

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст Читать далее 28 июля 2022
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову «Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову Читать далее 28 июля 2022
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии Читать далее 28 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова Читать далее 28 июля 2022
Неболезненная история: Нинидзе разоткровенничалась о связи с Виторганом Неболезненная история: Нинидзе разоткровенничалась о связи с Виторганом Читать далее 28 июля 2022
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Читать далее 27 июля 2022
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина «Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина Читать далее 28 июля 2022
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит» Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит» Читать далее 28 июля 2022
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать» Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать» Читать далее 28 июля 2022
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы» Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы» Читать далее 28 июля 2022
Related video