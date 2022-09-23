Ургант рассекретил внешность младшей дочери: сходство с отцом удивит

Иван Ургант является многодетным отцом. Телеведущий воспитывает двоих наследников своей супруги Натальи Кикнадзе от предыдущего брака, Нико и Эрику, а также двоих общих с ней дочерей — Нину и Валерию. Самой младшей наследнице звезды на днях исполнилось семь лет.

По этому случаю Ургант решил рассекретить внешность дочери, которую ранее прятал от любопытных глаз. В своих социальных сетях ведущий оставил фотографию, где запечатлена именинница. Стоит отметить, что снимок потряс подписчиков звезды.

Фолловеры поразились тому, что Валерия растет полной копией своего отца. Многие обратили внимание не только на внешнее сходство. Поклонники заметили, что Валерия не улыбается, и предположили, что подобную манеру поведения она унаследовала от своего родителя.