Тест: какого злодея из фильмов вы напоминаете в гневе?

Кинематограф подарил миру целую плеяду харизматичных, запоминающихся, и, конечно же, безумно коварных злодеев. Некоторые из них даже полюбились зрителям гораздо больше главных, “правильных” персонажей. Споры о том, какой же кинозлодей самый кинозлодейский, не утихают до сих пор. Несколько лет назад журнал The Hollywood Reporter составил рейтинг самых лучших “темных” персонажей за всю историю мирового кинематографа. Первую строчку в этом списке занял Дарт Вейдер. Любопытно, что за него голосовали в основном зрелые участники опроса, а вот молодежь отдавала предпочтение другому злодею - Джокеру. Несмотря на это, большинством голосов пальму первенства все-таки отдали Дарту, а Джокер вошел в топ-5. Помимо него, там также оказались Ганнибал Лектер (“Молчание ягнят”), злобная ведьма Запада (“Волшебник страны Оз”), сестра Рэтчед (“Пролетая над гнездом кукушки”). Оказались в списке и персонажи из мира животных: акула (“Челюсти”), Шрам (“Король Лев”) и Вайл И. Койот (мультфильмы Looney Tunes).

Хотите узнать, на какого культового кинозлодея вы похожи в приступе ярости? Тогда скорее отвечайте на вопросы теста.