Шакира прервала молчание о скандальном разводе: фанаты пришли в ужас

Певица Шакира поставила точку в отношениях с футболистом Жераром Пике. Новость об этом горячо обсуждается в СМИ, особенно теперь, когда артистка решила впервые прокомментировать расставание с возлюбленным.

Ранее в Сети писали, что причина разрыва — это измена со стороны спортсмена. Оказалось, что все гораздо сложнее. Исполнительница сослалась на другие обстоятельства, разрушившие ее брак.

Шакира подчеркнула, что в свое время они с Пике встали перед выбором: переехать в США, чтобы она могла развивать свою сольную карьеру, либо остаться в Барселоне, чтобы спортсмен мог и дальше выходить на футбольное поле. Супруги предпочли второй вариант, при этом артистке пришлось отложить свои амбиции в долгий ящик.

«Это была жертва любви», — приводит слова Шакиры портал Pagesix . Теперь фанаты звезды, пришедшие в ужас от того, что она навредила собственной карьере, твердят, что именно такая жертвенность и стала началом конца.