Попытка скрыть лишнее не удалась: изогнувшуюся на публике Дубцову подняли на смех

Не так давно Ирина Дубцова объявила о выходе очередного сезона проекта «Ты супер!», где она выступает в качестве члена жюри. Радостную новость знаменитость сопроводила видео, на котором позирует вместе со своими коллегами. Поклонники не прошли мимо записи, однако обратили внимание совсем не на музыкальную передачу.

Как отметили фанаты, в ролике Дубцова выглядит весьма странно. Артистка якобы старается позировать таким образом, чтобы скрыть лишние килограммы, изгибая вперед спину и чуть сгорбившись.

«Как же вы неестественно изгибаетесь», «Зачем вы так спину сгорбили?» — заметили пользователи Сети.

Также многие отметили, что далеко не в первый раз видят подобное позирование у Дубцовой. При этом знаменитости все же не удается, как уверены фанаты, добиться желаемых результатов: поза не делает ее стройнее, а лишь привлекает внимание публики.