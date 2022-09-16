Помните триумф Рыбака на «Евровидении»? Его дальнейшая жизнь вызовет жалость

Александр Рыбак громко заявил о себе на «Евровидении-2009», где одержал победу. Музыкант покорил всех своим соло на скрипке и выдающимися вокальными данными. Правда, от былого успеха не осталось и следа.

Чтобы оставаться на пике популярности, одного хита оказалось недостаточно. Со временем имя талантливого исполнителя стали забывать, и сегодня его жизнь вызовет разве что жалость.

Теперь полные стадионы могут лишь сниться Рыбаку, чье творчество больше не пользуется любовью слушателей. Столь негативно на карьере артиста сказалось то, что на протяжении многих лет он принимал антидепрессанты и снотворные.

«Таблетки сделали меня слабым и напуганным», — подчеркнул норвежский певец в одном из интервью, подметив, что состояние его здоровья сильно ухудшилось.

Не сложилась из-за пагубной зависимости и личная жизнь музыканта. Ранее у звезды была возлюбленная, с которой он познакомился в Тиндере. Из-за непростой реабилитации Рыбака после отказа от препаратов эти отношения сошли на нет. Тем не менее исполнитель не опускает руки и надеется, что не только встретит ту самую, но и вернется на вершину музыкального олимпа.