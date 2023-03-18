Помните шоу «Сам себе режиссер»? Глазам не поверите, что стало с ведущим (фото)

С появлением интернета стало легче узнавать о том, как живут люди по всему миру. Миллионы фото и видео позволяют открыть завесу тайны. Однако ещё в 90-е годы о таком могли только мечтать.

Поэтому невероятной популярностью среди зрителей пользовалась передача «Сам себе режиссер», которую вёл Алексей Лысенков. Авторы программы могли достать иностранные ролики, а героев озвучивали студенты театрального вуза. И получилось так, что шоу опередило своё время, а несмежного ведущего позже стали называть «дедушкой русского YouTube».

Но передача все же потеряла свою актуальность, и ее решено было закрыть. Алексей не отчаивался и продолжил создавать разноплановые проекта для федеральных каналов. Впрочем, кроме потери любимого творения, ему пришлось столкнуться и с неудачами в личной жизни. Телеведущему трижды пришлось переживать развод. После всех потрясений Лысенков сильно изменился и постарел. На его лицо появились морщины, а волосы стали полностью седыми.