Оставшийся без работы муж Кудрявцевой проигнорировал ее и дочь в важный день

51-летняя Лера Кудрявцева показала подписчикам в соцсетях моменты празднования 4-летия дочки Маши. Уже почти месяц телеведущая отдыхает в Болгарии вместе с девочкой. В важный для Маши день Кудрявцева пригласила друзей в кафе, где под аплодисменты девочке вынесли большой торт со свечками. От внимательных фолловеров Леры не укрылось, что отца Маши, Игоря Макарова, на празднике не было.

«А где же муженек?», «Папина дочка, на него так похожа, странно, что его нет рядом», — написали комментаторы.

Очевидных причин для отсутствия Макарова на важном для дочери празднике не было. Сейчас хоккеист не работает — в последний раз на лед он выходил в 2019 году. Тот факт, что 34-летний спортсмен проигнорировал день рождения Маши, только подогрел слухи о скором разводе Макарова и Кудрявцевой.

Еще этой весной в Сети развернулись обсуждения возможных проблем в браке телеведущей. Сообщалось, что она устала быть основным добытчиком в семье, пока молодой муж уже несколько лет находится в поиске.