Не замечали полвека: россиянам раскрыли глаза на главный ляп «17 мгновений весны»

Телевизионный фильм «17 мгновений весны» давно считается одним из самых культовых проектов в советском кинематографе. Зрители растащили ленту на цитаты, а иностранные зрители хвалят ее за серьезность, глубину повествования и документальность раскрытия многих тем. При этом, как оказалось, создатели допустили одну весьма серьезную ошибку.

По сюжету Штирлиц получает звание штандартенфюрера СС, но является холостым. В реальности такого не могло случиться, потому что Гитлер ранее выпустил специальный указ, посвященный личной жизни военнослужащих. Согласно этому документу, офицеры должны были жениться до 30 лет, а советскому шпиону было 45 лет в период ленты.

Таким образом, как уверены авторы блога Movavi, создателям необходимо было позаботиться о реалистичности и подобрать главному герою супругу, желательно тоже из советских шпионов. Однако авторы фильма решили, что холостой персонаж завоюет большее расположение зрителей, поэтому предпочли опустить точность изложения фактов.