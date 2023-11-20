«Не возьму ее на главную роль»: Кончаловский неспроста отказывается работать с Высоцкой
Режиссер назвал главный недостаток своей жены.
Андрей Кончаловский прежде баловал пятую жену Юлию Высоцкую главными ролями в кино и театральных постановках. Но это счастливое для артистки время безвозвратно ушло. Режиссер больше не хочет иметь общих дел со своей благоверной.
Для этого у постановщика нашлась весьма веская причина. Дело в том, что данные теледивы его больше не устраивают. В одном из интервью киношник назвал главный недостаток супруги как актрисы. И сделать с ним, увы, ничего нельзя.
Мэтр ударил по самому больному для любой женщины и напомнил всем о возрасте любимой избранницы. По его мнению, 50-летняя Высоцкая уже немолода, чтобы играть ключевых персонажей.
«Я не возьму ее на главную роль. Глупо давать актрисе роль, которую ей тяжело играть по возрасту», — аргументировал свою позицию муж знаменитости в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».