Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира
Певец оказался готов на многое ради заветного кадра.
Дима Билан удивил поклонников, сфотографировавшись с турецким актером Бураком Озчивитом. Музыкант специально прибыл на встречу со знаменитостью, которая накануне прошла в столице.
Как оказалось, прославленный певец является поклонником звезды сериала «Королек — птичка певчая», поэтому не смог пропустить приезд актера в Москву. Билан, как и другие фанаты, специально караулил артиста в ресторане в ожидании фотографии и автографа.
При этом, по данным программы «PRO Новости», не помог Билану и его звездный статус. Он был вынужден вместе с остальными фанатами толпиться в очереди ради заветного кадра, но в итоге все же добился результата. Артист даже поделился фотографией в своих социальных сетях, чем удивил подписчиков. Как оказалось, многие и не догадывались, что Билан является таким большим поклонником Озчивита.
«Даже не знала, что вы любите и смотрите турецкие сериалы», «Вы открылись для меня с новой стороны», — признались подписчики.