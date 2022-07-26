Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира

Дима Билан удивил поклонников, сфотографировавшись с турецким актером Бураком Озчивитом. Музыкант специально прибыл на встречу со знаменитостью, которая накануне прошла в столице.

Как оказалось, прославленный певец является поклонником звезды сериала «Королек — птичка певчая», поэтому не смог пропустить приезд актера в Москву. Билан, как и другие фанаты, специально караулил артиста в ресторане в ожидании фотографии и автографа.

При этом, по данным программы «PRO Новости », не помог Билану и его звездный статус. Он был вынужден вместе с остальными фанатами толпиться в очереди ради заветного кадра, но в итоге все же добился результата. Артист даже поделился фотографией в своих социальных сетях, чем удивил подписчиков. Как оказалось, многие и не догадывались, что Билан является таким большим поклонником Озчивита.