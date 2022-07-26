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Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира

26 июля 2022 12:30
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира

Певец оказался готов на многое ради заветного кадра.

Дима Билан удивил поклонников, сфотографировавшись с турецким актером Бураком Озчивитом. Музыкант специально прибыл на встречу со знаменитостью, которая накануне прошла в столице.

Как оказалось, прославленный певец является поклонником звезды сериала «Королек — птичка певчая», поэтому не смог пропустить приезд актера в Москву. Билан, как и другие фанаты, специально караулил артиста в ресторане в ожидании фотографии и автографа.

При этом, по данным программы «PRO Новости», не помог Билану и его звездный статус. Он был вынужден вместе с остальными фанатами толпиться в очереди ради заветного кадра, но в итоге все же добился результата. Артист даже поделился фотографией в своих социальных сетях, чем удивил подписчиков. Как оказалось, многие и не догадывались, что Билан является таким большим поклонником Озчивита.

«Даже не знала, что вы любите и смотрите турецкие сериалы», «Вы открылись для меня с новой стороны», — признались подписчики.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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